Nueva entidad de productores rurales de Junín y la zona

Con representantes de cada uno de los cuarteles del partido de Junín, incluyendo desde los pequeños productores hasta los mayores propietarios y una importante concurrencia, se celebró la reunión en la cual, preocupados por el estado de los caminos rurales y el manejo del agua, chacareros conformaron una nueva entidad agropecuaria.

El lugar deliberativo fue el Hotel Colón de nuestra ciudad. Antes de comenzar el debate se dejó perfectamente aclarado a la concurrencia que no existen banderías políticas y que el único objeto es encontrar una solución a los problemas que enfrenta el agro.

“Los productores habían dado un plazo hasta el 31 de diciembre de 2017 en una asamblea multitudinaria celebrada oportunamente en la Sociedad Rural al comienzo del mismo año para ver cómo se desarrollaban las tareas prometidas por el Municipio para el mejoramiento de la Red vial, con la colaboración de una comisión de delegados por cuarteles. Expirado dicho plazo no se encontraron satisfechos con las labores realizadas por el Municipio durante el año 2017 y tampoco conformes con la propuesta para el periodo 2018 a pesar del fuerte incremento de la tasa vial, sumado a ello, no se pudo interactuar con la comisión de seguimiento, como así tampoco formar la comisión asesora de productores en el Comité de cuenca”, afirmaron.

Por tal razón resolvieron reunirse y formar una nueva entidad específica destinada a tener la voz cantante referente al tema, controlar la labor de mantenimiento de la red vial y hacer los reclamos pertinentes.