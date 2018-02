“Los vecinos están asfixiados por la suba del costo de vida"

La legisladora provincial por el Frente Renovador Valeria Arata cuestionó los últimos incrementos tarifarios impulsados por el Gobierno y advirtió que “los vecinos ya están asfixiados con el aumento del costo de vida".

En este sentido, la legisladora massista señaló que "desde que Macri es presidente, servicios como la luz aumentaron más del 550%, y en el caso del gas sufrió una suba del 395%, y para ambos casos se proyectan dos aumentos anuales”.

Y agregó: “La clase media trabajadora no puede seguir afrontando este ajuste”.

“En los primeros días de febrero ya se registraron aumentos en la energía eléctrica, el transporte y las prepagas privadas, por lo que se espera que la inflación de este mes supere el 2,5 %”, consideró.

"Nuestra responsabilidad y coherencia como oposición se basó siempre en rechazar u oponernos a medidas que no creemos buenas para la gente, proponiendo otra superadora. Es por eso que impulsamos desde nuestro espacio el proyecto Coeficiente de Variación Salarial para que el aumento de tarifas no sea mayor al aumento de los salarios. Hay que impulsar medidas que protejan la calidad de vida de los vecinos".

"No nos olvidemos que además de los aumentos de luz, gas, transporte, peajes y prepagas, los bonaerenses también sufrimos el revalúo inmobiliario impulsado por la Provincia, con subas de hasta un 900%", afirmó la diputada por la Cuarta Sección Electoral.

Cambio de rumbo

"Nuestro reclamo al Gobierno no es nuevo, venimos advirtiendo que se debe dar un cambio de rumbo para que la gente vuelva a tener poder de compra y se reactive el mercado interno, que es el motor de la economía. Si el Gobierno pide a los vecinos que hagan esfuerzos, debe ser coherente y no permitir que las tarifas aumenten por encima de los sueldos ni de la inflación", cerró la legisladora massista.