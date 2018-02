Salud envío una nueva ambulancia al Hospital Interzonal

Tras la nota publicada ayer por Democracia, el ministerio de Salud bonaerense dispuso el envío de una ambulancia adicional para el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín.

Según comunicaron desde la cartera provincial a este diario, la nueva unidad estará operativa a partir de hoy para cubrir traslados de media y larga distancia y se mantendrá a disposición del HIGA hasta que cuente con tres ambulancias funcionando: dos habilitadas para el traslado de la región y una para traslados locales.

Recordemos que, en la nota publicada ayer, jefes y directivos del nosocomio habían informado que solo funcionaba un móvil para realizar los traslados de pacientes. En tal sentido, la directora médica del HIGA, Patricia Barisich, había afirmado que: “Tenemos dos ambulancias de traslado y tuvimos un período en que justo se nos habían roto las dos casi simultáneamente. Ahora arreglamos una de esas dos y casualmente hoy (por ayer) estaba saliendo la otra para talleres, para ser reparada”.



Desde este hospital se va una o dos veces por semana a La Plata a llevar papeles y otras cosas. También se va a buscar sangre, llevar y traer insumos o cosas vinculadas a expedientes y también pacientes, que a veces no son graves, por ahí van a una consulta, pero deben ir en ambulancia porque no pueden deambular, con un tutor o una fractura y no pueden ir en colectivo”, explicó.

“Hay hospitales con siete ambulancias”

Consultada sobre si es suficiente que el hospital cuente con tan pocas ambulancias, dado el elevado número de pacientes que atiende, la doctora respondió: “Desde el punto de vista de la salud pública, la cantidad de ambulancias que tiene un hospital debería ser directamente proporcional a la cantidad de derivaciones que el mismo tiene que hacer”.

“Como hospital interzonal se supone que debemos resolver el 80 por ciento de la complejidad que nos llega, entonces no tendríamos que tener tantos traslados. Pero siempre hay situaciones, por ejemplo la hemodinamia”, indicó.

“Hay hospitales que tienen cinco o siete ambulancias”, comparó. “Hay protocolos de salud pública. Se trata de distribuir el recurso", cerró.