Según el concejal Javier Prandi, “no es necesario un hospital municipal”

En el contexto de la polémica sobre si en este momento es prioritaria la construcción de un Hospital Municipal en Junín, desde distintos sectores se dieron a conocer opiniones. Ayer, el concejal de Cambiemos Javier Prandi sentó claramente su posición con argumentos basados en su experiencia como profesional de la salud.

El edil ponderó que “las obras realmente le dan fortaleza a los hospitales provinciales, como sucede en este caso con la construcción del alojamiento para los residentes”.

Y analizó que las obras de mejoras del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de esta ciudad sirven para “dar por tierra el hecho de pensar en un hospital municipal. Desde hace mucho tiempo vengo diciendo que, teniendo un hospital provincial como el que tenemos en la ciudad, que es un hospital interzonal, no debería haber un hospital municipal”.



Atención primaria

Seguidamente Prandi argumentó que “la Municipalidad brinda la atención primaria de la salud en las unidades sanitarias, esa es la función básica del municipio” y luego se explayó manifestando que “en este caso, el segundo nivel está cubierto por el hospital provincial, que en este caso es interzonal. O sea que no es en desmedro del resto de la región que pacientes de Junín se atiendan en el Hospital, sino todo lo contrario, viene el segundo nivel a atenderse acá y, obviamente, como hospital también tiene un área programática de atención primaria en la zona. Esto fortalece cada vez más el hospital provincial y al interzonal puntualmente”.



“Fortalecer las residencias”

Luego, el concejal subrayó la importancia de las obras del alojamiento de residentes. “Hoy vemos que la inserción de residentes en los hospitales es una de las "patas flojas". Pero la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal es la de fortalecer las residencias, incrementar el personal formado en los hospitales y que, obviamente, tengan inserción en el mismo”.

“Las residencias les dan fortaleza a los hospitales, no sólo como mano de obra, sino también desde lo académico, porque obligan a estar siempre al día. Por eso es que es tan importante que los Hospitales públicos, y en este caso provincial, tengan residencias de todas las áreas”, finalizó Prandi.