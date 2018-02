El Hospital Interzonal de Junín tiene solo una ambulancia para los traslados

En el contexto de la polémica por la falta de ambulancias en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín, Democracia consultó ayer a jefes y directivos del nosocomio y recabó que solo funciona un móvil para realizar los traslados de pacientes y lo hace a medias, ya que necesita un repuesto para que ande el aire acondicionado.

Y si bien en esta ciudad las urgencias médicas son atendidas por el 107, que depende de la empresa de emergencias de salud Intermed, que tiene convenio con el municipio, la situación no deja de ser grave porque el hospital debe resolver la movilidad de personas con cuadros muchas veces complejos.

En efecto, actualmente el nosocomio cuenta con dos unidades, pero una está rota o en vías de reparación, por lo que desde la dirección del establecimiento sanitario señalaron a este diario que cuando es requerido el servicio, a veces deben acudir al municipio.

El HIGA depende de la administración pública provincial y tiene a su cargo brindar servicios de salud a personas no solo de Junín, sino también de otros distritos de la Región, incluso de otras provincias, ya que cuenta con áreas de alta complejidad.



​​​​​​​Uno de los requerimientos de traslado es de pacientes del área de hemodinamia, que se derivan al Hospital de Pergamino, porque en el de Junín no existe la tecnología necesaria.

Patricia Barisich, directora médica del HIGA, afirmó a este diario: “Tenemos dos ambulancias de traslado y tuvimos un período en que justo se nos habían roto las dos casi simultáneamente. Ahora arreglamos una de esas dos y casualmente hoy (por ayer) estaba saliendo la otra para talleres, para ser reparada”.

“Cuando estuvimos sin las ambulancias, y teníamos que trasladar pacientes de Junín, el municipio aportó la suya, de hecho como es una terapia intensiva móvil la prestan con bastante asiduidad, ya que cuenta con un equipamiento bastante importante y a veces hay que llevar pacientes delicados. Nos pasa también que tenemos que llevar dos pacientes, entonces uno va en la ambulancia de la Municipalidad y el otro en la nuestra”, explicó Barisich.

Respecto de la única ambulancia que actualmente está disponible en el hospital, la directora médica aclaró que es modelo 2015 y está reparada, en condiciones de uso, pero se le rompió una manguera del aire acondicionado, por lo que están esperando que llegue el repuesto. “No es una ambulancia que tenga problemas para funcionar respecto al equipamiento médico – aclaró Barisich-. No alcanzamos ni siquiera a plotearla, hay que hacerle todo el ploteo nuevo porque estuvo en el taller hasta hace siete o diez días”.

Si bien es una ambulancia de dos años de antigüedad, tiene más de 100 mil kilómetros hechos. “Desde este hospital se va una o dos veces por semana a La Plata a llevar papeles y otras cosas. También se va a buscar sangre, llevar y traer insumos o cosas vinculadas a expedientes y también pacientes, que a veces no son graves, por ahí van a una consulta, pero deben ir en ambulancia porque no pueden deambular, con un tutor o una fractura y no pueden ir en colectivo”, explicó.

“Hay hospitales con siete ambulancias”

Consultada sobre si es suficiente que el hospital cuente con tan pocas ambulancias, dado el elevado número de pacientes que atiende, la doctora respondió: “Desde el punto de vista de la salud pública, la cantidad de ambulancias que tiene un hospital debería ser directamente proporcional a la cantidad de derivaciones que el mismo tiene que hacer”.

“Como hospital interzonal se supone que debemos resolver el 80 por ciento de la complejidad que nos llega, entonces no tendríamos que tener tantos traslados. Pero siempre hay situaciones, por ejemplo la hemodinamia”, indicó.

“Hay hospitales que tienen cinco o siete ambulancias”, comparó.