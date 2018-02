Capilla de Loreto: Preocupados por la inseguridad

Los vecinos del barrio Capilla de Loreto se muestran conformes y no es para menos: la marcha de la obra del desagüe pluvial del norte que, de acuerdo a lo que informó el intendente esta semana, “avanza dentro de los plazos previstos”, configura un proyecto de gran envergadura que podría dar solución a los problemas de anegamiento de este y otros barrios de la ciudad.

“Vemos que estamos muy avanzados, hemos conseguido muchísimas respuestas, esperamos obtener más, pero hay obras que se están haciendo”, resume la presidenta de la sociedad de fomento, Nancy Priano.

Junto con la pavimentación de Avenida Alvear, este sector fue beneficiado con proyectos que cambiaron notablemente la calidad de vida de los residentes.

No obstante, hay otros temas que requieren de la atención de las autoridades. Entre ellos: la seguridad y el tránsito.

El tránsito después de la obra

Dentro del proyecto de repavimentación de la Avenida Circunvalación, una obra muy importante es la rotonda que se está haciendo en su intersección con la Avenida Alvear –asfaltada hace pocos meses–, en la que se está trabajando desde hace varias semanas y, de acuerdo a las proyecciones de los funcionarios, se inauguraría en este mes.

Para los vecinos de Capilla de Loreto esto mejora su calidad de vida. No obstante, advierten por los inconvenientes que esto puede sumarle al ya riesgoso tránsito del sector. “Esta avenida va a pasar a ser una de las entradas más importantes de la ciudad entonces queremos tener una reunión con las autoridades para ver cómo se le va a poner un freno al tránsito, que en ese lugar está muy complicado”, señala Priano.

Según dice, por momentos resulta muy difícil cruzar Alvear “porque no se respetan las velocidades máximas y pasa mucha gente”. Por tal motivo, quieren discutir si se pueden adoptar “medidas que sean más efectivas” en esa zona: “En la esquina de la sociedad de fomento también tendrían que hacer algo así porque es muy difícil el tránsito ahí”.

Seguridad

Una de las principales preocupaciones de los residentes de Capilla de Loreto pasa por la inseguridad.

“Veníamos bien, pero se está poniendo un poquito más complicado –explica Priano–, se están produciendo varios robos, uno ve los candados de motos o bicicletas cortados y tirados por acá, así que estamos preocupados”.

La dirigente fomentista afirma que “el patrullaje se ve en el día, pero a ciertas horas de la madrugada ya no se ve” y, en ese contexto, ejemplifica: “Nosotros decidimos no alquilar más el salón de noche, porque hay inconvenientes y los patrullajes que hacían antes, ahora ya no están”.

Infraestructura

Más del 90% del vecindario cuenta con agua corriente y cloacas, mientras que en todas sus cuadras hay alumbrado público.

En tanto, uno de los servicios que más demandan los vecinos es el del gas natural. “Cuando hablamos con la empresa nos dijeron que todavía no estaban habilitados por el Enargas para extender la red. Sí se estaban haciendo conexiones donde ya pasaban los caños maestros”, comenta Priano.

Ya hace tiempo que varios vecinos de Loreto presentaron carpetas y la actual administración les confirmó que esa documentación iba a ser suficiente para sumar más conexiones. “Sería un beneficio muy importante para los vecinos porque en este barrio vive mucha gente grande y sería algo muy necesario”, afirman.

Por último, la presidenta de la sociedad de fomento cree que se podrían incorporar más cuadras de pavimento: “Las máquinas están trabajando en el arreglo de calles y tapando baches. No hemos tenido información sobre nuevas obras de asfalto para el barrio. Creemos que el intendente va a volver a tener reuniones con los fomentistas, como lo hizo en años anteriores, y ahí nos darán los informes de las obras que van a hacer y, al mismo tiempo, nosotros les podremos presentar nuestras necesidades”.