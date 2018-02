La Municipalidad intensifica los trabajos en los caminos rurales

El responsable de los caminos rurales del Gobierno de Junín, Néstor Traverso, brindó detalles de los trabajos que el municipio lleva adelante con el fin de mejorar la transitabilidad en los distintos cuarteles.

En esta oportunidad, las máquinas se encuentran en el camino de Los Colonos, de gran extensión y utilizado por numerosos productores.

"El tiempo nos acompaña y por eso estamos haciendo el trabajo de ensanchamiento que quisimos hacer desde un principio, pero que no pudimos por la gran cantidad de agua que cayó", afirmó Traverso.

"Hoy estamos en el camino de Los Colonos, ya hay una parte hecha que quedó muy bien y ahora estamos ensanchando otro trayecto. Es un trabajo que lleva su tiempo y que se complica porque hay muchas plantas. El productor no las corta y eso genera un problema serio para trabajar. Pero igual vamos avanzando", agregó.

"Este camino va a quedar, más o menos, de diez metros de ancho, que es lo que realmente el productor precisa. El trabajo se está haciendo como corresponde", opinó, y agradeció la colaboración de productores de la zona, que prestan tractores y discos para realizar la tarea.

"El camino de Los Colonos está ubicado en el límite de los cuarteles X y VIII, paralelo al camino de Rustici, que va desde la Ruta 188, hasta la Ruta 65, casi llegando a Tiburcio. Ya hemos hecho el camino que une el camino de Rustici con el de Los Colonos; y los que unen el Camino de Rustici con la Escuela 32, que cuando fue la inundación no podían salir; y el camino de Rustici que está pronto a finalizar el ensanchado", dijo.

Críticas

La titular de la FAA, Rosana Franco, volvió a referirse a los caminos rurales y a la necesidad de ponerlos a punto en un lapso corto de tiempo. “Para la cosecha necesitamos tener la mayor cantidad de caminos reparados. Se comprometieron a hacerlo pero los trabajos no vienen con la rapidez que el productor quisiera”, lamentó.