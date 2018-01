Avanzan las reuniones con sindicatos por las paritarias municipales

Primero con el sindicato de Empleados Municipales y luego con el sindicato de Obras Sanitarias, el Secretario de Coordinación, Martín Beligni, destacó el diálogo con ambos gremios y los beneficios que vienen obteniendo a partir de la firma del convenio colectivo de trabajo.

Además, todas las semanas habrá reuniones con los sindicatos para avanzar no sólo en el salario, sino también en más beneficios para los empleados.

Sobre este encuentro, el secretario de Coordinación, Martín Beligni, sostuvo que "desde el primer día estamos trabajando sobre las paritarias en lo que se refiere al empleado municipal. En estos años hemos avanzado en conjunto con los representantes gremiales en muchas cuestiones como el 3% por antigüedad en el salario, premios por años de antigüedad, un incremento en los títulos, porque nos interesa destacar a aquellos empleados que se capacitan; mejoras en el escalafón, entre otros. También vamos a trabajar en evaluaciones de gestión, porque nos interesa el empleado que se destaca y que no es lo mismo uno que hace las cosas bien que otro que no. Estos son puntos que se tratan en paritarias y no sólo el tema del salario".

"También queremos llamar a la reflexión a cierto sector de la oposición que está muy enérgico con los reclamos sobre las paritarias. Sector de la oposición que tuvo la oportunidad de hacerlo por muchos años (12) y no lo hizo, donde no había paritarias, que no firmó un convenio colectivo de trabajo, que duplicó la cantidad de empleados y dejó salarios que arrancaban en $4.000 y que hoy llevamos a $11.900 para un empleado de 40 horas. Es momento de tranquilizarse, de mirarse al espejo y que pueda sumar algo positivo ya que nos servirá a todos. Vamos a seguir mejorando y profundizando la situación del empleado municipal, tal como nos pide siempre el Intendente Petrecca", dijo Beligni.

Luego, agregó que "debemos cuidar las arcas municipales para beneficiar al empleado, pero también dar servicios, hacer obras y pagar deudas que quedaron. Hay muy buen diálogo con los sindicatos y eso es algo para destacar. Siempre traen puntos para acordar, porque no es sólo salarios sino también que hay un abanico enorme para que el empleado municipal siga teniendo beneficios. También queremos destacar la confianza que tenemos en el Gobierno Nacional y Provincial, ya que ahora tenemos estadísticas claras y concretas y esto nos permite trabajar sobre una transparencia".

Para finalizar, expresó que "vamos a acompañar esta meta inflacionaria y de allí saldrá la propuesta que vamos a llevar para mejorar. Vuelvo a destacar el diálogo y el trabajo que tenemos con los sindicatos y vamos a continuar por este punto. Tenemos que seguir mejorando el salario pero también sabemos que debemos dejar una gestión acomodada y no como la recibimos. Firmamos el pacto fiscal para ver qué cantidad de empleados vamos a dejar cuando nos vayamos de la gestión y qué deuda quedará. Y también cuánto podemos gastar en las diferentes gestiones que hagamos. Debemos ser responsables al momento de pagar y por tal motivo, una vez por semana nos juntaremos con los sindicatos para seguir hablando por este tema de paritarias. El Intendente Petrecca nos marca este camino y por allí vamos a transitar".