Caminos y sequía, la preocupación

Rosana Franco, presidente de la Federación Agraria, manifestó preocupación por la falta de lluvias en la zona.

“El agua ha bajado mucho, está muy seco. No está lloviendo y preocupa la sequía. El pronóstico no es alentador. Necesitamos agua para la soja que esté en floración, el maíz que, es tarde porque las espigas ya están formadas y han sufrido bastante el agua, la soja de segunda. Hay un déficit importante de agua”.

Además, volvió a referirse a los caminos rurales y la necesidad de ponerlos a punto en un lapso corto de tiempo.

“Para la cosecha necesitamos tener la mayor cantidad de caminos reparados. Se comprometieron a hacerlo pero los trabajos no vienen con la rapidez que el productor quisiera”.