El FR reclama un acuerdo salarial con municipales

Concejales del Frente Renovador cuestionaron al intendente municipal Pablo Petrecca por irse de vacaciones sin haber convocado a los gremios a paritarias y pidieron que ahora que retomó la actividad los convoque.

En este sentido, el concejal massista Patricio Fay expresó: "Lamentamos que el intendente Petrecca destrate de tal manera a los empleados municipales. Mientras él se fue de vacaciones con toda su familia, los empleados se quedaron en Junín canjeando un ticket canasta en un supermercado con muy poca mercadería”.

“Esta actitud de no llamar a los gremios a paritarias demuestra el interés del intendente y su gabinete municipal que tienen por los empleados, que son el verdadero motor del municipio”, afirmó Fay.

Por su parte, la concejal Carolina Echeverría afirmó: “Nuestro bloque le dio las herramientas legislativas que necesitaba para convocar a los gremios a paritaria. Lamentamos mucho que no lo haya hecho. Seguramente, el objetivo que tienen desde el municipio es perjudicar a los empleados, ya que están ganando mucho tiempo y tirando las paritarias para adelante”.

“Ahora que el intendente terminó sus vacaciones, esperemos que se acuerde de los empleados y convoque a los gremios a la paritaria. Si esto pasara ahora, las reuniones se llevarán a cabo con suerte durante febrero, es decir, que el aumento de sueldos se podría aplicar a partir de marzo. Con lo cual, los empleados recién estarían cobrando un aumento los primeros días de abril”, adelantó Echeverría.

Por último, la concejal del massismo sostuvo que “lamentamos mucho este trato, durante estos años hubo persecución a los empleados, cambios de áreas forzosos, amenazas, quite de horas extras, quite de plus y ahora, los intentan engañar con los tiempos de las paritarias”.