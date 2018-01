Los precios de las casillas en la Laguna se mantienen igual que el año pasado

Alto nivel de consultas de turistas que quieren pasar algunos días de vacaciones en el Parque Natural “Laguna de Gómez”, ya sea en alguna de las casillas, cabañas, camping privado o simplemente acampar en los espacios verdes autorizados para ello.

En la oficina de turismo del municipio en el Parque Natural “Laguna de Gómez” están a disposición del turista la lista de locadores de casillas, igual que en la página web, donde se indica el nombre de los propietarios, sus respectivos números de teléfonos, dirección y fotos.



Fuentes fidedignas consultadas por Democracia, indican que desde la oficina de Turismo del balneario, recomiendan a los que quieren alquilar, llamar a los propietarios, puesto que hay algunos que tienen más de una casa para arrendar, algunos pueden llegar a tener hasta cinco casas. En estas situaciones es el mismo propietario quien asesora al turista.

En la página web de turismo, del Municipio de Junín es www.junin.tur.ar. En la misma pueden observar fotos de cada casa, dirección, etc.. Hay para distintos gustos y con diferentes servicios.

Hay turistas a los que les gusta más tipo cabaña, mientras a otros les da lo mismo. Hay quienes buscan piletas o algún otro requisito que quizá pueda verse en la página.

Cuando toman contacto con los propietarios, le dicen la cantidad de personas que son y el propietario les manifiesta la oferta.

Según lo explicado desde Turismo, en el listado, las casas se clasifican por “soles”. Si es una familia un poco numerosa, se da por entendido que tiene que buscar un inmueble con más números de “soles”, porque si tiene un solo “sol” quizá no tenga tantas habitaciones.

En la consulta se les facilita al turista asesoramiento, un rango de precios en general, dependiendo de cada locador y de cada casa. Se asesora y sirven de nexo entre el locador y el inquilino.

“Algunos vienen y piden por hospedaje en general, entonces les brindamos un panorama sobre las casas de alquiler, el camping, las cabañas. Les proporcionamos los listados así pueden manejarse por su propia cuenta. Los precios de las casas están entre 800 y 1.500 pesos por día, obviamente dependiendo de las comodidades que tenga. Cuando más dependencias tengan, por supuesto, van a ser más caras”, manifestó la fuente desde la oficina de Turismo.

Según lo expuesto, las consultas por casas de alquiler son muchas, además por los diferentes tipos de hospedajes. Hay épocas en que la oferta es superada por la demanda, como sucedió el 31 de diciembre y 1 de enero. “En esas fechas no había ni siquiera una casa disponible para alquilar. Vinieron más turistas a preguntar pero no consiguieron porque estaban todas ocupadas”, dijo.



Actualmente, según lo informado desde la oficina de turismo en el balneario, hay bastante ocupación, principalmente los fines de semana. “Este verano han venido muchos turistas de otros lugares cercanos, de los pueblos de alrededor pero también de otras provincias como Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y muchos de Capital Federal, que vienen a descansar, a despejarse, quieren salir del ruido de Buenos Aires”, manifestó.

Algo para destacar es la tranquilidad que hay en la zona de casillas del balneario, y este es un plus a favor para este centro turístico, que es elegido para aquellos que aman la paz en un marco natural.

“Todos vienen por el mismo motivo, para descansar, meterse en la laguna, o en la pileta de la casa, si es que la tiene. Se da que muchas veces no prefieren acampar, prefieren una casa. Ya que hacen semejante viaje lo que quieren es dormir en una cama, estar cómodos, tener un ambiente familiar como en sus casas”, comentó la fuente.

Acampe

Para acampar en el Parque Natural “Laguna de Gómez”, está el camping privado Chapai.

La otra opción es ocupar espacios verdes habilitados. Hay una manzana en dirección al sector de pesca, y otras dos para el lado del Club Náutico, a mitad de camino. Allí se puede acampar gratuitamente.



“Sin dudas hay diferencias entre uno y otro, porque en el camping privado, donde se paga 120 pesos por persona, uno tiene duchas, electricidad, WiFi. En el acampe gratuito lo que hay son espacios verdes, solo se cuenta con los baños públicos. Para hospedarse está también la Puesta del Sol (en el Camino Costero) y otras cabañas en la laguna”, apuntó, al hacer referencia a las distintas opciones con que cuenta el Parque Natural “Laguna de Gómez”.