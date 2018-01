Balestrasse dijo que las compuertas están cerradas por mantenimiento

Luego de los reclamos por parte de la oposición, respecto del cierre de las compuertas en la Laguna Mar Chiquita, el subsecretario de Obras Públicas Marcelo Balestrasse puntualizó que se encuentran realizando tareas de mantenimiento, motivo por el cual momentáneamente se encuentran cerradas.

“Hablan de mal manejo pero no es así. El manejo lo tiene Hidráulica”, aclaró Balestrasse, consultado por Democracia.

“Lo que se está haciendo es el mantenimiento que hay que hacerle a este sistema de compuertas y que no se hizo en los últimos doce años. Ni el gobierno de Scioli ni la gestión del intendente Meoni hicieron nada por el mantenimiento de estas gigantescas compuertas que tienen un sistema hidráulico y un sistema eléctrico muy complejo”, enfatizó el funcionario.

Deterioro y descuido

Según indicó Balestrasse: “Cuando asumimos nos encontramos con las compuertas rotas y abiertas, arriba. Lo primero que hicimos fue solicitar una compostura del sistema porque no funcionaba y es realmente un peligro muy latente que puede ocasionar inconvenientes, pero por suerte la Provincia escuchó y el año pasado para esta fecha, entre febrero y marzo se arregló todo el sistema eléctrico”.

Se está haciendo el mantenimiento que hay que hacerle a este sistema de compuertas. Marcelo Balestrasse, Subsecretario de Obras Públicas.

Hablan de mal manejo pero no es así. Se va trabajando, se cumple con el protocolo. Marcelo Balestrasse, Subsecretario de Obras Públicas.

Específicamente se cambiaron tableros y cableados. Se compuso todo el sistema eléctrico para el accionamiento, tanto de las compuertas como de los puentes grúas.

“Por suerte, cuando se tuvieron que utilizar después de las lluvias de abril, para empezar a cerrarlas, para cuidar a la ciudad de Junín, pudo accionarse en forma correcta”, explicó Balestrasse aunque aclaró, que no solo era ese el problema.

“Así como estaba muy deteriorado el sistema eléctrico, estaba deteriorado el sistema hidráulico, que es lo que se está arreglando ahora. Esto se mueve por bombas hidráulicas.

En ese momento, debido a la cantidad de agua que había, era imposible repararlo, ahora como el agua bajó, porque está entrando agua como en épocas normales, estamos entrando en época de sequía que no sé cuánto puede durar pero es el momento adecuado para arreglar estos sistemas hidráulicos”.

En detalle, el subsecretario de Obras explicó que “para arreglarlos hay que bajar las compuertas, y hacer un dique seco porque el agua retorna y ocupa más de dos metros de profundidad y ningún operario puede trabajar en esas condiciones. Entonces se cierra la parte posterior, aguas arriba se bajan las compuertas de a una por vez y aguas abajo se cierra. El trabajo se realiza de a una compuerta. Son cuatro”.

Mantenimiento responsable

Marcelo Balestrasse aseguró que el cierre de compuertas de Mar Chiquita “se trata de un trabajo de mantenimiento responsable que nunca se hizo”.

Además, dijo que “hay toda clase de comentarios que son realmente infundados porque mi pregunta es por qué no se llama a la delegación de Hidráulica de 9 de Julio o por qué no me llaman a mí que soy el nexo con Hidráulica así se explican los trabajos que se están realizando”, cuestionó.



\LEÉ MÁS: Críticas de la oposición por el manejo de las compuertas



“Se va trabajando, se va a abriendo y se cumple con el protocolo. Hoy el agua baja porque no ingresa agua. Como en su momento ingresaba demasiado y subía. Pero no por un mal manejo de las compuertas. Las compuertas estaban abiertas del momento en que se debía evacuar agua y por suerte se pudieron arreglar a tiempo para cuando hubo que cerrarlas”.

Actualmente el sistema que se está reparando, una vez que llegue a la cota del protocolo que corresponde a 75, -hoy está en 76,20-, se tendrá que cerrar para que la laguna no se seque.

Laguna de Gómez y Carpincho

La Laguna de Gómez y El Carpincho, de acuerdo al protocolo tienen dos compuertas abiertas, de acuerdo a la cota que existe actualmente.

“En la Laguna de Gómez hay una cota de 75.16. Cuando llegue a 75 tienen que quedar cinco compuertas cerradas y una abierta. Hoy hay dos abiertas y cuatro cerradas. El carpincho tiene 69,30 de cota”, concluyó.