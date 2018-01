La Estación Hidrobiológica de Junín está sembrando huevos embrionados

En la Estación Hidrobiológica del municipio de Junín, ubicada en el Parque Natural Laguna de Gómez, se desarrolla desde hace más de quince años la tarea de criar y estudiar al pejerrey. La encargada es Viviana Lobato, médica veterinaria e investigadora de ictiología de la UNNOBA y el ingeniero agrónomo Marcelo Rossetti, encomendado de las visitas guiadas.

En sus inicios, la Estación Hidrobiológica criaba peces a partir de huevos y ejemplares juveniles que venían de la Estación de Chascomús. Se los llevaba a adultos haciendo pruebas con el aporte del zooplancton de la laguna, todo un desafío de adaptación.

En la actualidad, la Estación de Junín ya tiene más autonomía y puede encarar su labor pensando en nuevos desafíos. Ahora ya posee un lote de reproductores y se está levantando huevos fértiles del tanque, lo que permite dejar de pedir ejemplares.

De esta manera, se pueden producir con el aporte del agua de nuestra laguna y alimento balanceado. Los peces que crecen en estos tanques se siembran en las lagunas locales cada año, para aportar así a la población del pejerrey a El Carpincho, Gómez y Mar Chiquita, donde existe una pesca deportiva no comercial.

“Sembrando huevos embrionados”

“Lo que hacemos nosotros es producción y cría de pejerreyes en cautiverio para sembrar en la Laguna de Gómez. Criamos alevinos a partir de la recolección de huevos con nuestros propios reproductores, hasta hacerlos juveniles para introducirlos en el agua del Parque Natural”, indicó Marcelo Rossetti en diálogo con Democracia.

“Hay tres tanques de 20 mil litros con un plantel permanente de reproductores. Además hacemos visitas turísticas y educativas con un circuito turístico en el que mostramos los tanques y las peceras en un mini acuario”, informó.

“En estos momentos estamos sembrando huevos embrionados, ya que este año hicimos muy poco lo que es cría porque estamos en un proceso de reconversión de la estación hidrobiológica”, continuó.

“El 2017 fue un año particular, con inundaciones, pero siempre se hacen trabajos de siembra. Si bien ahora no sembramos juveniles ni alevinos, siempre hacemos huevos embrionados que están preparados para nacer y lo hacen en las aguas de la Laguna”, expresó.

“Lo que más hacemos es sembrar peces de entre 3 y 4 centímetros o 9 y 10 centímetros. Son las dos opciones que llevamos a cabo”, agregó.

“La Laguna tiene pejerreyes, pero no hay que olvidarse de que sufrió una importante inundación, que perjudicó a la especie, por lo que seguimos aportando a las aguas. Esta no es una época para pescar, al igual que con mucho frío porque migra buscando distintas temperaturas, alrededor de los 16 grados”, concluyó.

Educar para la conservación

Desde la Estación Hidrobiológica se realiza otra tarea tan importante como la cría y la investigación. “Tratamos de educar para lograr una conciencia conservacionista, que falta en muchos lugares -afirma la investigadora de la Universidad-. Por ejemplo, la pesca deportiva es mucho más cuidada en el sur, con la trucha, o en el norte con el dorado y el surubí, pero en la pampa central la pesca del pejerrey no se respeta tanto en relación a cupos y vedas”, afirmó Viviana Lobato.

Para lograr esa conciencia de conservación es que Lobato impulsó la creación de un acuario dentro de la Estación, una herramienta que tiene fines educativos. “El acuario mejora cada año, vamos consiguiendo peceras grandes, como las que compró el municipio este año. Ahí tenemos representadas todas las especies que viven en la laguna, para que los chicos de las escuelas las puedan ver durante las visitas”, indicó.

Trabajo de campo e investigación

La cría de peces en ambientes no naturales permite también avanzar hacia un conocimiento más acabado de su comportamiento, y también de sus patologías. Lobato ha estudiado así algunas causas de la mortandad del pejerrey. “Durante el cautiverio se mueren peces, el aparato inmunológico se deprime, y hay enfermedades que en un ambiente natural no se dan, pero con el stress de la cría se manifiestan”, aseguró Lobato.