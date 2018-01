El cuadrante noroeste y Circunvalación, las principales obras en marcha en 2018

Las obras del desagüe pluvial en el Cuadrante Noroeste, el ingreso a la avenida de Circunvalación, la nueva canalización en la laguna -que solucionaría el problema hídrico del barrio, el del autódromo y el del club de planeadores- y los trabajos en la rotonda de Benito de Miguel y Bauman que buscará, entre otras cosas, mejorar el tránsito del sector en circulación y acceso, son algunas de las principales obras en marcha en 2018.

El Subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse se refirió a las obras en el Cuadrante Noroeste y sostuvo: "A veces escuchamos que nuestro gobierno se relajó luego de dos años de trabajo y todas las obras que tenemos demuestran lo contrario. Hay cada vez más tareas y en todo el Partido. Estamos en una zona que fue olvidada por años como el Cuadrante Noroeste”, explicó.

Según el funcionario, cada lluvia grande provoca que se inunde el sector y por ello se trabaja en el desagüe pluvial.

“Ya hicimos la primera etapa, desde calle Possio hasta José Hernández, por varias transversales y está todo bajo tierra. Esto desembocará en el canal a cielo abierto que va por José Hernández, luego en Intendente de la Sota, de acá al tramo de la Ruta 7 y finaliza en el río Salado. Es un barrio que está dentro del programa del Cuadrante Noroeste y el problema de anegamiento es muy grande. Está bajo y por tal motivo se tuvo que realizar esta obra”.

Según Balestrasse, “la mala planificación hizo que se alojaran viviendas y no se tuviera en cuenta el problema hídrico. Con esto lo vamos a resolver para que no tengan más problemas".

Pero además, aseguró que habrá más mejoras en el mismo sector.

"Dentro de un año, las obras van a cambiar al barrio. Habrá un polideportivo nuevo, un Centro Comunitario con aulas, una unidad sanitaria, cuatro plazas nuevas, cordón cuneta y mejorado, iluminación y la vedette que será el boulevard que habrá en Dr. Possio”.

Dicha calle irá desde Camino del Resero hasta Intendente de la Sota y según Balestrasse, la obra comenzará dentro de poco tiempo y “quedará como las avenidas que hay en otros lugares de las ciudad. La misma atraviesa los cinco barrios y será para darle más identidad a este sector".

Ingreso a la Av. de Circunvalación

El ingreso a la Av. de Circunvalación por calle Posadas era “uno de los temas a resolver”, según el subsecretario de Obras Públicas, por lo cual se levantó en tramos el pavimento para colocar capas que permitan que quede a la misma altura que la avenida.

“También habrá dársenas para poder esperar el ingreso a Circunvalación. Es una obra importante que lleva un suelo de cemento de 12 cm, luego una capa de 14 cm de hormigón pobre y por último una capa de 22 cm de hormigón de alta resistencia. Será un paquete estructural de 34 cm, al igual que las rotondas de Alvear. Esta tarea llevará 30 días aproximadamente y quedará en óptimas condiciones. A esta obra le falta la culminación de la rotonda de Av. Alvear con señalética e iluminación. Una vez finalizada la misma, se comenzará con las obras en el camino al balneario".

Nueva canalización en la Laguna

Otro sector en el que continúan los trabajos en es en el Parque Natural Laguna de Gómez.

“En este lugar venimos trabajando en una canalización nueva y que va a solucionar el problema hídrico del barrio de la laguna, el del autódromo, club de planeadores, moto Krum y moto squad”, indicó Balestrasse.

Según el subsecretario de Obras, “hay cinco componentes que antes se anegaban y hoy estamos haciendo un gran canal para que desagüe al río Salado. Se colocarán tubos en la pista de rodamiento del club de planeadores y luego vamos a sacar los terraplenes que se colocaron en épocas de abundante lluvias. Queremos que queden como corresponde y sin yuyos para los vecinos que viven en ese sector".

Cambios en la rotonda de Pastor Bauman

Consultado respecto de los cambios que comenzarán a evidenciarse en la rotonda de Pastor Bauman con los trabajos iniciados, Balestrasse indicó que se procede “al ensanche de las cuatro esquinas, a partir del concepto de la prioridad del peatón. Se acercan las esquinas para que el cruce de las avenidas, que es muy complicado para el peatón, se haga con seguridad y que el recorrido sea mucho más corto”.

Asimismo, habrá rampas para personas con movilidad reducida.

“Al acercarse a las esquinas hay un menor recorrido al caminar y de esa manera se redirige el tránsito para que pueda pasar un vehículo por vez con la consiguiente ecuación de seguridad para que el tránsito desde cualquiera de las vías pueda ir llegando a la rotonda en forma ordenada”.

Uno de los cambios significativos es que la calle Arquímedes ya no tendrá acceso a la rotonda a partir de este recambio de las arterias.

“No va a tener el acceso directo a la rotonda como en la actualidad sino que va a girar y se va a redirigir a la avenida Pastor Bauman. Todo aquel que venga por calle Francia y desee ir hacia la rotonda, seguirá derecho hasta Bauman y ahí retoma Benito de Miguel”, explicó Balestrasse.

Pista de atletismo

El estado de la pista de atletismo fue otro motivo de consulta para el funcionario quien indicó los motivos por los cuales la obra está detenida.

“Se está estudiando cómo continuar, porque hay problemas para conseguir el material que se requiere para culminarla. Son 800 metros cúbicos de cascote de ladrillo y no hay en la región tanta cantidad. Es un enorme volumen el que se requiere. Por eso hasta que se consiga el material está en un impasse. Le hemos pedido a la empresa que corte el césped”, aclaró.

Según el subsecretario de Obras, “el gimnasio está perfecto, está listo. Pero se está llamando a todos los hornos para conseguir el material y poder concluirla. Nos prometen que lo van a tener pero hasta ahora no se consigue”.

“En el viejo proceso de licitación, según la gestión anterior, dice que el cascote de ladrillo lo debe proveer la municipalidad y eso nos deja atados y no podemos seguir”, concluyó.

Localidades del Partido

Con relación a las obras en las localidades, Balestrasse explicó que se encuentran trabajando en Agustina, en Roca y en Saforcada.

Asimismo, adelantó que “Agustina cuenta con asfalto, cordón cuneta y mejorado, como en las demás localidades". Próximamente estarán realizando trabajos en Morse y en Tiburcio.