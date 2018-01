La sucesión de robos reavivó el debate político por los niveles de inseguridad

La sumatoria de hechos de inseguridad de las últimas semanas ocurridos en Junín reavivó el debate sobre la seguridad, y si bien desde el oficialismo comunal aseguran que el delito “volvió a los valores habituales” por una serie de factores estacionales, en la vereda de enfrente la oposición advierte que hay falta de conducción política de las fuerzas y resultados que no se condicen con los recursos destinados al área, especialmente en cantidad de efectivos policiales y móviles, además de las distintas fuerzas que operan en el territorio.

En este contexto, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Junín, Fabián Claudio, afirmó ayer en diálogo con Democracia que se está trabajando fuerte en la lucha contra el delito, y que el año pasado hubo un desempeño “muy importante, con muy buenos resultados, muchos aprehendidos, detenidos, operativos antidroga”.

Y a raíz del malestar que generaron sus declaraciones (dijo que la ciudad está en “niveles normales” de inseguridad) aclaró que “no es normal que haya hechos delictivos” y sostuvo que fue sacado de contexto.

“Nos habíamos salido de lo habitual, y hoy vemos que (la inseguridad) vuelve a los valores habituales en este época del año”, dijo a este diario el funcionario petrequista.

Y agregó: “Hay un crecimiento porque la gente se va de vacaciones, porque por las fiestas de fin de año se otorgan muchos beneficios en cuanto a excarcelaciones, comienza la feria judicial, por eso todos los días tenemos que hacer ajustes, es un trabajo constante y las modalidades delictivas van cambiando”.

Para Claudio, “se planifica en torno a un mapa del delito, se refuerza la seguridad en los puntos conflictivos, pero hay que hacer cambios porque la inseguridad es dinámica”.

“Estamos realizando operativos conjuntos, con la Policía Federal en lo que es prevención y represión de ilícitos y faltas generales, y la Gendarmería realiza patrullajes para reforzar la seguridad. Sabemos que en esta época del año es complicado, hay problemas en la zona de quintas, pero estamos trabajando con todas las fuerzas de manera coordinada para reforzar la seguridad”, dijo el secretario.

Con respecto al alejamiento del área de Seguridad municipal de Luis Chami, afirmó: “Luis nunca se va a poder alejar porque lo lleva adentro, tiene un compromiso muy grande con Junín, tiene pasión por la seguridad, la experiencia de los foros la volcó y la puso desinteresadamente al servicio de la comunidad, por eso creo que fue, es y será siempre de gran ayuda para el gobierno de Pablo Petrecca”.

Sobre los últimos hechos resonantes, como el robo en una vivienda de avenida de Circunvalación y Yanquelén, donde los malvivientes zamarrearon a un abuelo de 86 años y antes de irse, dejaron abiertas las llaves de gas, Claudio afirmó que la investigación del hecho “está muy avanzada, y en todos estos casos en general, actúan menores que son reincidentes”.

“Estamos preocupados y ocupados en mejorar la seguridad, pero la realidad es que veníamos perdiendo por goleada, arrancamos muy abajo y ahora estamos mejorando”, consideró.

Críticas

Por su parte, el ex concejal y dirigente del Frente Renovador Santiago Aguiar cuestionó las declaraciones que realizó Claudio y recordó que “en un sólo día intentaron violar a una mujer, robaron en la Unnoba, robaron y prendieron fuego una casa, maniataron y golpearon a un anciano de 86 años”.

Y agregó: “Lamentamos que siempre desde el gobierno municipal se intente resolver los problemas con fotos y declaraciones. Ni a los vecinos ni a nosotros nos interesa saber qué opina el secretario de Seguridad comparando Junín con otras ciudades, queremos que trabaje y mejore la seguridad”.

“Mientras Claudio dice que estamos bien, los vecinos están viviendo una ola de delitos terribles. Han robado viviendas, las han prendido fuego, intentaron violar a una mujer en el Parque Borchex, robaron en comercios, está pasando de todo. No hay dudas de que la Municipalidad está perdida en materia de seguridad”, aseguró Aguiar.

Asimismo, dijo que “los vecinos nos dicen en la calle que la inseguridad va en aumento y que sólo se ven operativos de tránsito. Está claro que no hay una planificación en materia de seguridad. Después de que se conoció el intento de violación en el Parque Borchex, se llenó de policías. Esto demuestra que el plan de seguridad está detrás de los hechos, no hay prevención”.

“Más allá de la realidad que nos intente hacer ver el secretario de Seguridad, en Junín se siente el sonido de las sirenas las 24 horas del día. Entre los robos y los accidentes de tránsito, las sirenas suenan a todo momento. Por lo tanto, le pedimos a Claudio menos declaraciones y más trabajo eficiente”, sostuvo.

En tanto, el concejal de Unidad Ciudadana José Bruzzone afirmó que “si bien no se puede hablar de estadísticas, porque las de seguridad son las más vidriosas de todas, sí es cierto que hay un aumento desproporcionado de la violencia que no busca un beneficio en sí mismo, sino más bien un desahogo, que tiene que ver con causas sociales, con un sistema de valores que está mutando y una desconsideración absoluta del otro”.

“Cuando hacen el balance anual, y las estadísticas son halagüeñas, aparecen los funcionarios, ahora cuando éstas no se condicen con los hechos, pareciera que la inseguridad no es responsabilidad del municipio”, punzó.

“Hay falta de coordinación y una gran inadecuación entre los recursos, policías, patrulleros, todas las fuerzas que hay, solo nos falta seguridad aeroportuaria y tenemos todas, pero no se producen los resultados que uno debería esperar, y no se puede eximir al municipio de esto”, dijo.

Con respecto a la situación social, afirmó que no se puede trazar una relación directa, pero que sí se va generando en la cultura “una sensación de estafa, de que no vale la pena esforzarse, una violación de pactos que después provoca que la gente desconsidere cualquier tipo de norma”.

Más duro, el concejal y ex titular de Atención a la Víctima Andrés Rosa cruzó al secretario de Seguridad y afirmó que “o bien no maneja información correcta o da la sensación de estar alejado de la realidad”.

“La única fuente de consulta es la información policial, que nunca fue confiable, el 70 por ciento no denuncia”, graficó Rosa.

“Hay un delito que es estacional, pero lo vengo diciendo desde el 10 diciembre, cuando hubo siete escruches en un mes y medio en el barrio San Cayetano, hay una conducción que no está dando respuesta”, sentenció, y aclaró que la respuesta policial no es la única para abordar el complejo problema del delito.

“También me hace ruido que se fue Luis Chami del municipio y parece que hay más hechos de inseguridad y un relajamiento en la cúpula policial”, sugirió.