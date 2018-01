El gran desafío de invertir en energías renovables para abastecer la vivienda

Nuestro planeta recibe del sol una cantidad de energía anual de aproximadamente 1,6 millones de kWh, de los cuales sólo un 40% es aprovechable, una cifra que representa varios cientos de veces la energía que se consume actualmente en forma mundial. Es una fuente de energía descentralizada, limpia e inagotable.

El aprovechamiento energético está entonces condicionado por la intensidad de radiación solar recibida por la tierra, los ciclos diarios y anuales a los que está sometida y las condiciones climatológicas del lugar.

Se define energía solar a aquella que mediante conversión a calor o electricidad se aprovecha de la radiación proveniente del sol. Otra forma de aprovechamiento asociado considera la posibilidad de hacer uso de la iluminación natural y las condiciones climatológicas de cada emplazamiento en la construcción de edificios mediante lo que se denomina arquitectura bioclimática.

En Junín, las energías generadas por paneles fotovoltaicos y la conversión a calor en hogares están en la cima de la pirámide, ya que la eólica no es conveniente en esta zona por la falta de vientos fuertes.

La electricidad de generadores a base de combustible fósil es la más antigua y de a poco empieza a retirarse de las viviendas en zonas rurales alejadas en reemplazo de las renovables.

A pesar de las nuevas tecnologías en el mercado, la corriente eléctrica de la red distribuidora de la Región continúa proviniendo de plantas de generación térmica alimentada a base de gas y diesel y energía nuclear.

Además nuestra ciudad cuenta con generadores diesel a la altura del puente de avenida Circunvalación que se activan durante el día para reforzar la alta demanda de energía en la red eléctrica.

En el territorio de la provincia de Buenos Aires, seis localidades ubicadas en “punta de línea” cuentan con parques solares fotovoltaicos conectados a la red de alta tensión principal inyectando durante el día.

“Se deberían animar”

“La gente se debería animar porque la realidad que no se están vendiendo espejitos de colores, porque las cosas funcionan. Lo último en tecnología que hay en el mundo, también está en Junín, ya que no nos venden lo descartable sino que todo lo contrario. Estamos usando todo lo que ya está probado en Europa”, aseguró Juan Manuel Lumbardini desde Mafferetti, en diálogo con Democracia.

“La gente desconoce, no sabe, y el tema está todavía en veremos, pero la realidad es que todo tiende a ser eléctrico ahora. Por ejemplo cargar una batería de auto cuesta ¼ de lo que vale llenar un tanque con combustible de fósiles”, explicó.

“La idea de los autos eléctricos va a ser cargarlo con surtidores de fuentes renovables y después el automóvil dé energía al hogar. Durante el día se carga porque va haber lugares con energía solar y durante la noche va a dar esa electricidad en la casa”, informó.

“En esa parte a innovado la marca Tesla y Renault con un vehículo híbrido con motor eléctrico y a explosión que no es un dínamo. Funciona con la emisión de gases que hace mover una turbina que es la que genera la corriente eléctrica. Cuando desacelera el auto, las ruedas tienen unos dínamos que producen la energía”, indicó. Y agregó: “Una ventaja que tiene para el ambiente es que estos automóviles emiten menos gases al exterior”.

“Con energía solar se puede hacer todo y nosotros podemos abastecer hasta una fábrica. Con la ley energética todas las empresas para que consuman menos, la única manera de ahorrar es no consumiendo o generando por tu cuenta”, apuntó.

Energía solar fotovoltaica

La tecnología fotovoltaica busca convertir directamente la radiación solar en electricidad. Basada en el efecto fotoeléctrico, en el proceso emplea unos dispositivos denominados celdas fotovoltaicas, los cuales son semiconductores sensibles a la luz solar de manera que cuando se expone a ésta, se produce una circulación de corriente eléctrica entre sus dos caras.

Los componentes de un sistema fotovoltaico dependen del tipo de aplicación que se considera (conectada o no a la red) y de las características de la instalación. Una instalación fotovoltaica aislada está formada por los equipos destinados a producir, regular, acumular y transformar la energía eléctrica: celdas fotovoltaicas, placas fotovoltaicas, regulador de carga, baterías y ondulador o Inversor.

“Es un elemento que ahora está entrando en el mercado más fuertemente porque hay muchos más productos con precios más bajos y más competitivos. Se había retardado un poco por cuestiones de costos y ahora está empezando a caminar despacito”, aclaró Walter De Antoni, responsable de Climatécnica.

“Me entraron ahora dos equipos compactos que sirven para satisfacer las necesidades de una casa chica. Además se están vendiendo los equipos híbridos que sirven para mezclar la energía de la calle con energía solar”, informó.

“Por ejemplo para alimentar una casa con heladera, luces y televisor que no llegan a 1000 w se requiere una inversión de 80 mil pesos. Entiendo que es plata pero a su vez no, ya que tenés un periodo de recupero muy rápido y funciona como grupo electrógeno”, explicó Lumbardini.

“El tiempo de vida de los paneles solares fotovoltaicos es de 25 años, la batería 5 años y el inversor alrededor de 15 años. No es un sistema que no se puede amortizar, pensando también que puede funcionar como grupo electrógeno para cuando se corta la luz porque automáticamente el sistema levanta el banco de baterías”, aseguró.

“Es un sistema híbrido que funciona en conjunto con la red distribuidora eléctrica. El inversor le da la prioridad al sistema solar durante el día, que es cuando se genera la electricidad fotovoltaica”, informó.

“Si está solamente andando mi heladera que consume 200 w y yo sólo genero 100, el inversor va a captar esos 100 de los paneles y 100 de la red. De esa manera ya se estaría ahorrando, pero en realidad se debe estar abasteciendo el 100% del electrodoméstico”, opinó.

“Esto es parecido a como es el termotanque solar porque durante el día estamos abaratando la mitad de lo que consumiría en 24 horas, y a su vez funciona como un grupo electrógeno cuando el sistema detecta que no hay más suministro de EDEN”, subrayó.

Termotanques solares

Con respecto a la tecnología solar térmica que convierte la energía radiativa en calor, su principal componente es el captador, por el cual circula un fluido que absorbe la energía radiada del sol. De acuerdo a la temperatura de aprovechamiento se puede clasificar el aprovechamiento en de alta, media y baja.

“Eso anda muy bien en Junín, ya que la gente tiene mucho más información, sabe qué kilaje le corresponde. No hemos tenido problemas porque estos equipos son eficientes”, dijo.

“En realidad, el calentador solar es el caballito de batalla porque es lo más palpable, ya que a partir de eso, los clientes empiezan a interesarse en otros productos de energías renovables. Pero todavía desconocen y hay un montón de creencias urbanas sobre estos sistemas”, concluyó.

“Con respecto a lo que más se vende que es el calefón solar para generar agua caliente es un producto que más se está comercializando porque ha bajado mucho el costo, ya que eran bastante importantes. Hoy tienen precios accesibles con equipos que van de los 10 mil pesos a 20 mil de acuerdo a la cantidad de personas”, explicó Walter De Antoni.

“Es una producción que satisface bien a lo que es un grupo familiar y está andando muy bien. Hoy, en la Región hay más de 500 equipos instalados con muy buena performance de funcionamiento”, subrayó.