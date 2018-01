Intendentes de la Cuarta discutirán la distribución de la coparticipación

El primero en plantear el tema fue el jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca. Faltaban dos días para terminar el año 2017 y sostuvo que su intención era la de discutir el Coeficiente Único de Distribución (CUD), es decir, el índice que establece el reparto de los fondos coparticipables.

“Yo he sido uno de los intendentes que fue más insistente en empezar a definir qué cosas hay que modificar en lo que tiene que ver con la coparticipación”, dijo en ese entonces Petrecca, para luego ampliar: “Junín ha quedado un poco aislada en esta materia porque los índices quedaron viejos, están tomando en cuenta, por ejemplo, la cantidad de camas de un hospital, y encima muchos de esos números eran mentirosos. Nosotros creemos que lo que hay que premiar es la prevención, y no si hay muchos que ‘caen’ en el hospital. Otro ejemplo es el medio ambiente, un tema que anteriormente no estaba puesto como eje. O la educación, que en parte se ha modificado. Esas discusiones son las que vamos a tener en la Provincia”.

Lo cierto es que en el Ejecutivo local consideran que no es equitativo el reparto que se hace y los números demuestran que nuestra ciudad está lejos de ser de las más beneficiadas.

Esta semana se dieron a conocer los índices de coparticipación para este año. Dentro de la Cuarta Sección Electoral Chacabuco es la ciudad que recibirá más fondos, ya que su índice (0,84978) es el más alto. Junín (con un índice de 0,40401) es el décimo distrito en ese hipotético ranking dentro de la sección, ya que Chivilcoy, Trenque Lauquen, Villegas, Pehuajó, Lincoln, Bragado, Carlos Casares y Rivadavia recibirán más recursos por esta vía.

Esto se explica en que el CUD se basa en variables que no han sido revisada en muchos años, en donde el régimen de Salud configura un componente de gran peso. Junín no cuenta con un hospital municipal –como sí lo tienen muchas otras localidades–, que es un ítem con un impacto importante dentro de la distribución.

Con todo, Petrecca no es el único que quiere rediscutir este sistema. Son varios los gobiernos comunales que plantean el debate y la propia administración bonaerense pondrá el tema a consideración.

Algunos intendentes de la Cuarta Sección Electoral explicaron a Democracia su visión sobre este asunto.

“Que premien a los que no despilfarran”

Con un índice de 0,60709 Lincoln es uno de los distritos que recibirá un poco más que el año pasado.

“Nosotros venimos haciendo un trabajo importante en salud y por eso tuvimos una leve mejoría en el porcentaje del CUD”, explica el intendente linqueño, Salvador Serenal.

Más allá de este avance, Serenal sabe que el índice de reparto será un tema de negociación en este año: “El debate que se está dando es si se va a seguir el mismo procedimiento, en el que se contabilizan las camas de los hospitales, o si se va a adoptar algún otro, por ejemplo, donde se ponga el énfasis en la atención primaria de la salud, en la prevención. Creo que no hay que tenerle miedo al debate”.

El intendente de Cambiemos remarca lo costoso que resulta para municipios, como Lincoln, con un hospital municipal y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). “Nos cuesta mucho mantener esa estructura porque no es fácil tener la salud pública como la tenemos”, afirma.

Tanto es así que el área de salud se lleva el mayor porcentaje del presupuesto anual en el distrito.

En ese marco, Serenal considera que el debate debe ser “respetuoso, justo y equitativo”, y allí deberían participar los 135 distritos de la provincia: “Se debe analizar todo. En estos dos años nosotros encaminamos financieramente al municipio, estamos trabajando codo a codo con el equipo de trabajo de Lacunza, ahora nos adherimos a la Ley de Responsabilidad fiscal, de hecho, somos uno de los pocos municipios que ya tiene la ordenanza aprobada y, en consecuencia, creo que deben ser premiados aquellos municipios que no despilfarran el dinero”.

“No debe haber una mirada genérica”

El intendente de General Pinto, cuenta que durante su gestión se incorporaron especialidades en el sistema de salud de su localidad, lo que permitió, entre otras cosas, bajar el promedio de ingresos y permanencia en el hospital municipal. “Nosotros lo hicimos sabedores de que nos iba a perjudicar”, dice el mandamás píntense. Es que uno de los componentes con más peso en el reparto de la coparticipación es el de los ingresos, egresos y días de internación.

Como consecuencia de ello, este año recibirá casi un 9% menos que el año pasado de recursos coparticipables.

“Esto no es por culpa de esta gestión en la Provincia, sino que ellos toman un sistema preexistente y lo ejecutan”, aclara Guerrera.

Por tal motivo, cree que “es necesaria una reforma de la Ley de Coparticipación”, aunque advierte que “esto no tiene que tener una mirada genérica provincial porque hay grandes diferencias entre los municipios del interior que prestamos servicios médicos y somos los únicos efectores de salud en el distrito, y aquéllos que no administran servicios médicos hospitalarios”.

El peso de la salud en Pinto es tan grande que el 60% de la planta del personal de la municipalidad pertenece al sistema sanitario, repartidos en el hospital y los CAPS.

“Lo que tenemos que discutir –opina Guerrera– es que no es lo mismo el habitante de Tigre, que se atiende en el hospital provincial de San Fernando al que accede tomándose un colectivo que le sale siete u ocho pesos, que un vecino de Pinto que, si no tiene respuestas en su ciudad, tiene que hacer no menos de cien kilómetros en un transporte público que tiene tres frecuencias diarias de ida y de vuelta”.

Para Guerrera, en el debate “debe haber una separación entre el Conurbano y el interior, y entre municipios que tienen hospital público como único efector de salud y los que tienen cubierta la demanda por la provincia con los hospitales zonales o regionales”.

“Que no beneficien solo al Conurbano”

En el sector opuesto a Pinto, este año el municipio de Carlos Casares fue el más beneficiado de la Cuarta Sección Electoral en el reparto de coparticipación, con una suba por encima del 8% respecto al año anterior.

“Hemos agregado servicios; en 2011 Casares perdió un 10% de coparticipación y todos estos años hemos venido trabajando en ir mejorando y en recuperar parte de lo perdido y, justamente, hemos llegado al punto máximo en función al reconocimiento de nuestro trabajo”, señala a Democracia el jefe comunal de esta localidad, Walter Torchio.

Aquí también el impacto del mantenimiento del hospital y los CAPS en el presupuesto comunal es muy importante, ya que Casares no cuenta con clínicas privadas y todo el peso de la salud recae sobre el municipio.

“La provincia quiere rediscutir el tema del CUD en relación a la forma de adjudicarlo –sostiene Torchio– y, en ese sentido, los intendentes del interior, sobre todo aquellos que tenemos la salud pública a nuestro cargo, entendemos que es muy importante que se tenga esto en consideración”.

En este punto, el alcalde de Casares muestra sus divergencias “en relación a aquellos municipios que tienen hospitales provinciales y, además, clínicas privadas y no tienen responsabilidades con relación a la salud”. Y ejemplifica: “Junín y Nueve de Julio son algunos de los casos de este tipo. Ellos no tienen la responsabilidad y los costos que significa la salud, en general”.

Y en cuanto al debate sobre el reparto de la coparticipación, afirma: “Está claro que sería importante que esa discusión no beneficie solamente al Conurbano, sino que se tenga en cuenta a las ciudades del interior. Generalmente, los municipios más chicos somos los que tenemos una mayor carga de empleados municipales porque la recolección de la basura es comunal, así como la salud, el mantenimiento de los caminos, la mayoría de los jardines maternales, parte de la seguridad, y demás. En el Conurbano sí tienen una mayor cantidad de habitantes, tienen necesidades de otras características, pero no tenemos que olvidarnos de la realidad del interior. Porque, además, si no queremos que la gente siga migrando a las grandes ciudades, tenemos que proteger las nuestras”.

“Es necesario tener previsibilidad”

General Viamonte es otra de las ciudades beneficiadas en cuanto al reparto de la coparticipación para este año. Con un índice de 0,33206 obtuvo una suba del 0,41% respecto al año 2017.

“No es una gran diferencia, pero por lo menos no perdemos, que es lo importante”, asegura el intendente Franco Flexas.

En su distrito hay hospital, CAPS y una clínica privada, lo que implica que el 40% del presupuesto municipal sea destinado al área de la salud.

Flexas indica que el CUD va a ser un tema de discusión en este año y, en ese contexto, solicita que sea un debate amplio y que no perjudique a los distritos chicos: “Ese es el temor que tenemos los municipios más pequeños que terminamos absorbiendo casi todas las funciones y hoy por hoy el presupuesto es muy justo, entonces cualquier modificación en el criterio de distribución nos complicaría el día de mañana para mantener todos los servicios que prestamos, que no dejan de ser los mínimos”.

Según su criterio, es saludable esta discusión aunque considera que el sistema “no se va a poder modificar de un día para el otro”.

La complejidad del tema pasa por que cada décima más que se la da a un municipio debe sacársele a otro. “La torta es la misma, el tema es a quién se le saca y cómo se afronta los servicios que estaba prestando con menos recursos, o si tiene que eliminar prestaciones”, resume Flexas.

Con todo, llegado el momento del debate, advierte: “Debe tenerse en cuenta todos los servicios que los municipios prestan y la cantidad de cosas de las que se hacen cargo. Esta es la voz de muchos intendentes que queremos levantar esa idea, porque además hay que fortalecer a los chicos para que la gente deje de migrar a las ciudades grandes, que no se siga concentrando en los cascos urbanos y para eso necesitamos nosotros recursos: para tener la mejor prestación de servicio y darle la mejor calidad de vida a la gente, de manera que no siga siendo el Conurbano el lugar donde la gente quiera irse a vivir”.