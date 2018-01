Los Inmaculados, una banda de Junín que creó el hit “Fernet Vittone con Manaos”

Una nueva banda musical comienza a gestarse en el ambiente de la cumbia y el cuarteto juninense con siete integrantes que se dividen los distintos instrumentos entre congas, güiro, acordeón, teclados y timbaletas.

En 2017, Los Inmaculados comenzaron a tomarse en serio esta pasión, por lo que decidieron comenzar a grabar un disco con diez canciones que será presentado en su primer show el 17 de febrero, en la fiesta de los nueve años de El Dólar en el Club Rivadavia.

Además, en ese evento se presentarán otros artistas como Mary La Dulce y Los Gauchos Pachangueros.

El single “Fernet Vittone con Manaos” es el hit del conjunto musical que ya tiene clip filmado hace unas semanas atrás y se puede ver en el Facebook “Los Inmaculados” y Youtube, donde también se puede observar las imágenes de “La Matraca”.

En diálogo con Democracia, el integrante Fernando “Patito” Randazzo comentó que el proyecto Los Inmaculados comenzó hace tres meses. “Habíamos ido con Lucas Andrade a ver unos amigos que tocaban y ahí se nos ocurrió la idea. Todo empezó de conversaciones que parece que después no van a terminar en nada, pero nos pusimos las pilas y comenzamos”, explicó.

“Hernán, ‘El Colo’ que era del grupo Mambos va a ser el cantante en este proyecto. Pienso que hicimos un trabajo interesante y pienso que vamos a trabajar muy bien porque es algo muy serio y profesionalmente”, aseguró. Y agregó: “En el cumpleaños de El Dólar vamos hacer el lanzamiento de la banda donde vamos a grabar el show para subirlo a Youtube”.

“Tenemos grabados 10 canciones y la semana que viene terminamos el CD. En este trabajo discográfico va a aparecer como invitada Mary La Dulce que es un agradecimiento porque si yo estoy en esto fue gracias a ella, ya que me invitó a cantar en uno de sus recitales”, dijo.

“Eso pasó hace más de 5 años y a partir de ahí empezamos nosotros a hacer canciones cómicas y era una diversión, y nunca salíamos a tocar. Además le hacíamos canciones a gente conocida nuestra”, exclamó Randazzo.



“Fernet Vittone con Manaos”

Consultado sobre la composición de esa canción, “Patito” explicó que “siempre grabábamos con Lucas Andrade para pasar el tiempo y ese tema salió de una letra que había quedado en el tintero. Se nos ocurrió cambiarla un poco y por eso hicimos el video con la unión de los contrastes entre el glamour y el fernet vittone con la gaseosa Manaos”.

“Hacemos temas propios, covers que han sido éxitos pero bien viejitos de Sandro, Leonardo Fabio, Leo Dan y Cristian Castro que los adaptamos a la cumbia. Si bien nuestro estilo se identifica con algo propio, tiene un poco de cada cosa de la música santafesina y cordobesa”, comentó.

“El ‘Colo’ va a cantar los temas más románticos donde él se pueda lucir con la voz y el resto los voy a cantar yo junto con Lucas Andrade”, subrayó.

“Acá en Junín grabamos en el estudio de Andrade, quien es el director de la orquesta. Él es muy conocido en el ambiente de las bandas de cumbia y el reggae. Es muy bueno y es un pibe que es un espectáculo como arreglador y casi todas las bandas del estilo van a producir con él”, indicó.

“La idea es recorrer todo el país, inclusive en junio tenemos pensado ir a la televisión. Podemos decir que ya tenemos tres fechas pero aún no queremos confirmar los lugares. Esta vez se viene algo serio para empezar a girar y tocar con todos músicos en vivo, ya que hoy en día la gran mayoría pone una pista y canta”, concluyó.