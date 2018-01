Tras una inactividad aérea vuelven a aterrizar los aviones sanitarios en Junín

Tras el paso de las inundaciones que afectaron fuertemente a la Región y dejaron inactiva a la pista de aterrizajes del Club de Planeadores, hoy vuelven a aterrizar los aviones sanitarios en Junín operados por de la Dirección Provincial de Aeronavegación.

Por seis meses nuestra ciudad estuvo incomunicada mediante el transporte aéreo, ya que además el Aeródromo ubicado a la vera de la Ruta Nacional 188 se encuentra inoperativo desde 2012 por el estado de la pista de pavimento que vienen prometiendo reacondicionarla desde entonces.

El 3 de enero del corriente año, la joven linqueña Felicitas Díaz que se encontraba internada en nuestra ciudad por un accidente con un equino fue trasladada a la ciudad de La Plata por una aeronave Cessna Grand Caravan monomotor turbohélice que despegó desde el Club de Planeadores.

Además informaron que durante este mes hubo un envío de órganos por otro avión sanitario que llegó a Junín.

Estos vuelos han ayudado a salvar vidas de personas, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país.

“La única pista de aterrizaje”

En diálogo con Democracia, desde el Club de Planeadores, Javier Gaude manifestó: “Estamos muy contentos en poder brindar este servicio desde hace ya varios años cuando clausuraron el Aeródromo de Junín, ya que ahora los aviones sanitarios aterrizan en el aeródromo de Laguna de Gómez”.

“Hoy por hoy el Club de Planeadores tiene habilitada la única pista de aterrizaje en el distrito, por lo cual podemos ofrecer ese servicio. Pueden aterrizar aviones grandes bimotores, cumpliendo con la función de realizar el traslado desde nuestro Club”, aseguró.

“Los pilotos que vuelan estos tipos de aeronaves previamente se comunican con el jefe del aeródromo para preguntar si la pista está operativa y en condiciones para que la aeronave puede llegar hasta acá. Programan el vuelo y vienen”, informó.

“Como la pista nuestra no está iluminada, no está habilitada para vuelos nocturnos por lo que tienen que programar el viaje teniendo en cuenta las horas de sol. Junto con el personal médico a cargo de la situación coordinan para que no se les haga de noche y que no quede el avión parado en nuestros hangares hasta el otro día a la mañana”, comentó Gaude.

“Es una situación en la que coordinan los médicos, el avión sanitario, el jefe del Club de Planeadores y llevan adelante la actividad”, subrayó.

“Algunos de los aviones sanitarios que aterrizan en la pista del aeródromo Laguna de Gómez son de la provincia de Buenos Aires y dependen de los casos qué aeronave pueda llegar. Me acuerdo que a principio de enero trasladaron a una nena de Lincoln que había sufrido un accidente con un caballo y utilizaron un avión sanitario de la Provincia”, explicó.

“Hay casos de privados que a través de alguna mutual prepaga se contrata una aeronave para evacuar al paciente”, afirmó el piloto de Junín.

“Por eso nosotros, desde el Club de Planeadores de Junín estamos en plena lucha y permanentemente realizando obras de mejoras en la pista con tubos, canales y alteos para tratar de evitar las inundaciones lo máximo posible”, agregó.

“La pista hacía diez años que estaba operativa, y tras la última inundación del año pasado tuvimos que cerrarla durante seis meses. Y a raíz de eso es que programamos los trabajos para el mejoramiento del suelo para tratar ese problema, prestar un mejor servicio y no sufrir una inundación futura”, dijo.

“No se corre ningún riesgo”

La pista se encuentra habilitada para aviones bimotores de gran porte. “Por ejemplo hace un par de años, cuando vino el embajador de Estados Unidos, aterrizó en una aeronave de notable tamaño sin ningún tipo de problemas y fue de lo más grande que yo he visto”, aseguró Gaude.

“Por supuesto que no se corre ningún riesgo aterrizar en una pista de pasto como la nuestra. Hay un avión Grand Caravan monomotor turbohélice que está preparado para recorrer pistas de césped, al igual que los bimotores”, concluyó.

Aeroambulancias

El instrumental para las aeroambulancias consiste en un módulo sanitario denominado “Life Port” con provisión de Oxigeno (3600 litros), electricidad (220 Volts), succión, aire comprimido y soporte para una camilla con seis puntos de fijación, o una incubadora modulada “Piggy Back” con tubos de oxígeno y aire comprimido suplementarios, respirador neonatal, sensor multípara métrico, control de temperatura, succión y luz.

El helicóptero Sanitario que posee la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria puede llevar a un paciente adulto o pediátrico en camilla o a un neonato en una incubadora modulada con provisión eléctrica, oxígeno, respirador neonatal MVP 10 empuja jeringa microprocesado Omnifuse y luz.

La DPAO cuenta con distintas aeronaves adaptadas y habilitadas para la tarea aeromédica, y ellas son: Cessna C-550 – Citation II Presurizado; Cessna C-441 – Conquest Presurizado; Cessna C-208 – Gran Caravan; helicóptero Eurocopter BO 105 CBS

El tiempo de prestación de servicio es de 24 horas los 365 días del año, con guardias rotativas de personal que están al servicio de toda la comunidad.

Logística

La operatoria del traslado no es distinta a los demás servicios nacionales o internacionales: Recepción del paciente, carga a la aeronave, monitoreo continuo, confección de historia clínica de vuelo, realzar maniobras, y entrega del paciente donde corresponda con documentación.

La logística de los vuelos sanitarios se realizan con decisiones profesionales de médicos habilitados a tal efecto los cuales realizan las comunicaciones necesarias, médico a médico, para interiorizarse en la complejidad del paciente. Una vez coordinado el traslado, se comunica el mismo a la DPAO y PA y se asigna la mejor aeronave en relación directa con la patología del paciente, alistando también los equipos necesarios que sean requeridos para realizar el traslado.

Los vuelos sanitarios que son solicitados por la Dirección de Emergencias Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires son coordinados también por el área de Operaciones de la DPAO y PA encargada de los preparativos referentes al vuelo y las personas que han de transportarse. Es una tarea organizativa que comienza con una llamada telefónica y termina cuando el avión regresa a su base de destino.

Las misiones sanitarias se dividen en evacuaciones aeromédicas primarias, cuando se requiere actuar y evacuar desde el lugar donde se encuentre la víctima, y evacuaciones secundarias, las cuales se realizan desde centros de menor complejidad hacia otros que cuentan con los últimos avances, generalmente distribuidos en lugares estratégicos en la Provincia como Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino, Junín y La Plata.

Felicitas Díaz volvió a Lincoln

El pasado 31 de diciembre, Felicitas Díaz, la pequeña vecina linqueña, sufrió un accidente en el parque municipal al recibir la patada de un caballo. A partir de allí, permaneció internada para ser atendida por especialistas médicos, en Junín primero y luego en La Plata tras ser trasladada por un avión sanitario.

La pequeña estuvo dieciocho días internada en el Hospital “Sor María Ludovica” de La Plata y, finalmente, en los últimos días regresó a su casa, ubicada en la ciudad de Lincoln.

La nena fue recibida por familiares, amigos y vecinos, quienes la esperaron con regalos y pancartas para agasajarla, luego de que cumpliera el último control médico ocular que le había permitido regresar a casa para continuar los cuidados pertinentes.