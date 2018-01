Se realizó una reunión con proteccionistas por los animales sueltos en la vía pública

En la tarde de ayer, en la Sociedad de Fomento "Prado Español" se realizó una reunión entre asociaciones proteccionistas de animales, el Gobierno Local y concejales para tratar la problemática de los animales sueltos en la vía pública.

El concejal Marcelo García, quien participó del encuentro destacó que “fue una primera reunión para ver las realidades que tienen las proteccionistas porque obviamente no hay un solo grupo y gente que trata de colaborar en la temática”.

Luego explicó que “primero se trata de ver el mejoramiento, por ejemplo de los horarios de zoonosis, el tema de animales tanto con dueño y sin dueño, los que viven en la calle y que no tienen contención ni asistencia. Se trata de ver las acciones más directas para tratar de empezar un camino, que es lo más propicio para decir, un proceso para empezar a dar un paliativo a esta situación que se está dando”.



Una de las ideas que surgió de la reunión “fue la de generar censos a través de los barrios, tener ayuda por parte de las sociedades de fomento, como lo hacen con los lugares para castraciones”, indicó el concejal. “Hay cosas que hay que ordenar, fijar prioridades y a partir de ahí ver las acciones que el municipio o el estado puede llegar a prestarle en colaboración a lo que se viene planteando”.

Mejora de Zoonosis

Giselle Scanavino, de Voz Animal Junín destacó la buena convocatoria de la reunión y que la sociedad de fomento fuera el nexo entre el municipio y las asociaciones proteccionistas.

“La postura sigue siendo la misma de presentar el lunes 29 el mismo reclamo la mejora de zoonosis . El municipio no llevó ninguna propuesta concreta y en algún punto adjudican que no hay presupuesto, cosa que nos indigna, pero mostraron predisposición”, destacó Scanavino.

“Nosotros necesitamos una respuesta urgente al pedido de ampliación de Zoonosis, un espacio para pre y post operatorio y prevención”, indicó y agregó que se trata de “un criterio unificado de todas las proteccionistas que llegamos a un acuerdo. Necesitamos un estado presente”.

En cuanto a los perros de la calle expresó que “la idea no es que vayan al refugio que no está en condiciones, si tratar de que se haga un censo en los barrios para ver qué cantidad de perros en estado hay y buscar soluciones. No queremos más reuniones, queremos acción. Insistimos en que Junín, en materia de animales, agoniza”, concluyó Scanavino.