Eduardo Naya: "Los accidentes no son lo único que cuenta"

Luego de su renuncia a la Agencia Municipal de Seguridad Vial (AMSV), Eduardo Naya se dedica tiempo completo a Defensa Civil, que también estaba a su cargo anteriormente. Su alejamiento de todo lo que es el control y ordenamiento del tránsito juninense fue –según admitió en una entrevista con Democracia- por “agotamiento”, ya que debía desempeñar las dos cosas juntas.

Quien ha sido jefe de bomberos de nuestra ciudad, integrante de la Cooperadora de Bomberos, superintendente de Seguridad Siniestral y en los últimos dos años jefe de la Agencia de Seguridad Vial, continúa trabajando, en este caso en Defensa Civil, que también depende de la Secretaría de Seguridad del municipio.

En este sentido, recordó que en su gestión se atravesó un período de inundaciones que le significó “un trabajo de coordinación de medios municipales, muy importante”.

“Creo que fue suficiente. Ahora tengo que dedicarme a Defensa Civil. Dentro de muy poco vamos a tener un mejor espacio físico. Es un trabajo que lleva tiempo porque no hay que esperar que ocurra la emergencia, sino estar preparado. Día a día hay que coordinar los medios. Casualmente en este día nos estamos reuniendo para ver si en un futuro se puede hacer un Voluntariado de Defensa Civil”, explicó.

Los reductores de velocidad, asfalto, rotondas, semaforización; hay un trabajo de planificación que antes no existía.

“Pude sostener las dos áreas por dos años, pero mi agotamiento estaba afectando a la función entonces decidí renunciar a una. Tránsito necesita de un trabajo muy intenso. Hoy, con muy buen tino por parte del Intendente, hemos dividido las áreas. Una persona que estuve preparando personalmente para tránsito está a cargo y es Martín Oca, quien ya estaba trabajando en la agencia casi desde el inicio de la gestión (de Pablo Petrecca)”, dijo.

Seguridad vial

Con respecto al tránsito, dijo que durante su gestión se solucionaron varios problemas y ahora van por el lugar físico, además de la incorporación de personal.

Para el funcionario, los diecinueve juninenses fallecidos en accidentes el año pasado forman parte de “una problemática general, no solo de Junín. Chacabuco tuvo igual o mayor cantidad de muertes que Junín, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes. Pergamino lo mismo, con menos motos que Junín, porque tiene colectivos urbanos, que acá no hay”.

“Los reductores de velocidad que se colocaron y hay por toda la ciudad, los asfaltos que se hicieron, mejoras en las rotondas, se creó un área que se llama Planificación urbana, que hace intervenciones en todos aquellos lugares que así lo requieran. Se trabajó en la semaforización y en darles manos a las calles, es decir hay todo un trabajo de planificación que antes no existía y que hoy existe. Los accidentes de tránsito no son lo único que cuenta, el ordenamiento del tránsito es una tarea importante, los eventos y su distribución del tránsito”, manifestó.

Defensa Civil

En lo que es Defensa Civil y la extinción de incendios, por caso, en edificios de altura, Naya afirmó: “Hidrantes hay en toda la ciudad, Obras Sanitarias tendría que hacer un relevamiento, seguramente Bomberos sabrá cuáles funcionan y cuáles no. Si en algún momento necesitaran agua, Defensa Civil puede apelar a los camiones regadores del Municipio”.

“Escaleras de altura no hay, es una materia pendiente para la Cooperadora de Bomberos, pero tiene un costo muy grande, para el Estado provincial y para la cooperadora. En los edificios de Junín se rescata por las escaleras naturales, ya que no hay escaleras de incendio. Las escaleras de los bomberos son complicadas para utilizar en casos de evacuación. La estructura edilicia es muy sólida en nuestra ciudad”, apuntó.

Predio ferroviario

“Oca aprendió la problemática de la Agencia de Seguridad Vial y ahora yo le estoy continuando, abocado al lugar físico donde pensamos trasladar la agencia, que sería en un predio ferroviario. Allí también funcionaría Defensa Civil”, adelantó Naya.

Cabe recordar que Agencia de Seguridad Vial, Inspección General, Monitoreo, Defensa Civil, Atención a la Víctima, dependen de la Secretaría de Seguridad a cargo de Fabián Claudio.