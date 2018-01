La legisladora bonaerense por el Frente Renovador Valeria Arata se manifestó en contra del aumento del impuesto inmobiliario urbano.

"Desde nuestro espacio propusimos, a fines del año pasado, que el revalúo inmobiliario no supere los índices previstos de inflación, porque creíamos que los vecinos no pueden seguir afrontando los aumentos que impone el Gobierno. Mientras que los servicios esenciales como la luz, el gas y el agua, junto al transporte y los combustibles, continúan aumentando hay cada vez más gente que no llega a fin de mes", afirmó la legisladora por la Cuarta Sección Electoral.

Fondo del conurbano

Y continuó: "A pesar de haber conseguido 40 mil millones de pesos para compensar el Fondo del Conurbano, la gobernadora Vidal quiere recaudar 4 mil millones de pesos más con el impuesto inmobiliario rural, medida que impactará considerablemente en el bolsillo de los productores agropecuarios, un sector que, entre las inundaciones que sufrió a mediados del año pasado y la sequía que se encuentra sufriendo ahora, no la está pasando nada bien".

"Conlleva otras subas"

"Además esto no es solo un aumento al impuesto inmobiliario, también conlleva la suba de los alquileres, las expensas, los costos de sucesión y escrituración que dependen del valor fiscal del inmueble", advirtió.

"Seguiremos marcándole al Gobierno lo que creemos que está mal y afecta a los bonaerenses. Este aumento no hace más que seguir afectando el costo de vida y empeorar las economías familiares. Los salarios que siguen perdiendo contra los precios tienen propuestas de paritarias de un 15% y los impuestos suben por encima del 30%. Evidentemente este modelo económico se financia con el bienestar de los vecinos y no podemos estar de acuerdo con eso", cerró Arata.