Los gremios se preparan para discutir paritarias y exigen cláusula gatillo

Los 15 puntos estipulados como meta de inflación que fijó el gobierno, representan sin duda un tope para los aumentos salariales que comenzarán a discutirse en las próximas paritarias, aunque los gremios ya se manifestaron disconformes con la propuesta expresada y especialmente con la negativa del Gobierno de implementar la cláusula gatillo para las paritarias 2018.

El secretario de La Bancaria, Abel Bueno; la secretaria de Suteba, Francina Sierra y el titular del Gremio de los Mercantiles, Julio Henestrosa dialogaron con Democracia y dieron a conocer la postura de cada uno de los gremios mientras se aguardan las que prometen ser una agitadas negociaciones paritarias.

Si bien hoy, a las 15,30, los bancarios tendrán una reunión en el Ministerio de Trabajo por paritarias, Abel Bueno aseguró que “no hay nada definido hasta ahora y en la última reunión siguieron ofreciendo un 9% y nada de cláusula gatillo”.

La inflación va a rondar arriba del 20% así que mínimamente eso es lo que vamos a pretender y a solicitar, más la cláusula gatillo. Abel Bueno. Secretario de La Bancaria

No vamos a fijar ningún acuerdo paritario que no contemple, o bien una cláusula gatillo o una cláusula de monitoreo, que permita actualizar el salario por inflación. Francina Sierra. Secretaria de Suteba

El titular de La Bancaria destacó: “Obviamente entendemos lo que están diciendo los economistas, que son quienes entienden de esto. La inflación va a rondar arriba del 20% así que mínimamente eso es lo que vamos a pretender y a solicitar más la cláusula gatillo”.

Además, aseguró que habrá otros pedidos por aportes, por el día del bancario, aportes por ganancias, entre otros, pero enfatizó: “Creo que se va a pedir más o menos un 20% con una cláusula gatillo y de ahí se verá”.

“No vamos a aceptar un techo”

La secretaria de Suteba, Francina Sierra fue contundente al asegurar que el gremio no aceptará un techo en la negociación paritaria.

Aún así, antes de meterse de lleno en la nueva discusión, reclamó: “Antes de hablar de paritarias se tiene que aplicar la cláusula gatillo que corresponde al 2017 porque hay una diferencia en lo que se cerró en el acuerdo paritario con lo que efectivamente fue la inflación del 2017. Es una diferencia de arriba de tres puntos que todavía no se acreditó en los sueldos”.

Según Sierra, se debe resolver esa cuestión para luego sentarse a discutir una pauta salarial 2018 “que esté acorde a la inflación pero no a la que proyecta el gobierno del 15% sino a la que proyectamos todas las organizaciones sociales y sindicales que da por arriba del 20% casi llegando al 25%, con lo cual no vamos a aceptar un techo en la discusión, mucho menos ese techo del 15% que quieren imponer”.

El gremio está evaluando y nadie va a aceptar el 15%. La mayoría de los gremios no lo van a aceptar y esperamos que esto sea una paritaria y no una imposición. Julio Henestrosa. Secretario General del SEC.

Además, la secretaria gremial dejó en claro: “De ninguna manera vamos a fijar ningún acuerdo paritario que no contemple o bien una cláusula gatillo o bien una cláusula de monitoreo que en el caso que la inflación se dispare permita automáticamente actualizar el salario”.

La cláusula gatillo, otra discusión

Julio Henestrosa, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio aseguró que si bien no hay una definición en cuanto al piso paritario, estima que “cómo mínimo el aumento sea de un 20%”.

“Cuando el gobierno dijo que era el 15% y que no iba a haber cláusula gatillo, puso en alerta al movimiento obrero. Porque todos aspiramos a que como mínimo el aumento sea un 20% y con cláusula gatillo. El gobierno fija la meta inflacionaria para el año, pero nunca se cumplen, siempre es superior a la meta fijada”, indicó.

“Todo el gremio está evaluando y nadie va a aceptar el 15%. La mayoría de los gremios no lo van a aceptar y esperamos que esto sea realmente una paritaria y no una imposición”.

Para Henestrosa, “la cláusula gatillo va a ser una discusión también porque el gobierno se cierra a lo que ellos estiman como inflación y no quieren la cláusula. Ya con eso te dice que sabe que va a ser mayor. El movimiento obrero no quiere negociación sin cláusula gatillo”.