Los gremios muestran cautela ante la obligación de gestionar licencias online

La Dirección General de Cultura y Educación dispuso una nueva modalidad para la gestión de licencias médicas por parte de los docentes que actualmente se encuentra en un estado de prueba y que entrará en vigencia el próximo 5 de febrero.

Desde la cartera educativa explicaron que “el nuevo sistema permitirá realizar la gestión de las licencias de manera online desde una aplicación para el celular, una aplicación web o llamando a una línea 0810”. Hasta el 5 de febrero los docentes deberán realizar el trámite tal como lo venían haciendo, en el Consejo Escolar de su distrito.

Hasta ahora, cuando un maestro o auxiliar se enfermaba, para solicitar la licencia debía, luego de ir al médico, realizar un trámite presencial. Ahora, el procedimiento será diferente. El docente tendrá que pasar por el médico, recibir el certificado que consigne la cantidad de días que se ausentará y luego cargar esa información en una aplicación digital.

Si bien aseguran que el nuevo formato de trámite busca desburocratizar y agilizar las cargas de licencias, los gremios muestran reparos y aducen cierta falta de información.

“Poca información”

Julián Caliva, tesorero y congresal de Udeb Junín dialogó con Democracia respecto de la medida y consideró que “fue una decisión tomada en forma unilateral, no hubo consultas o trabajo de por medio, se nos informó en diciembre cuando finalizábamos el año, que cambiaría la forma de gestionar las licencias”.

A partir de ahora todo ese trámite se haría en forma online. "Eso es todo lo que se informó a los docentes. Hay que ver cómo puede llegar a funcionar, porque algunas licencias son de corta duración y otras de larga duración que llevan un régimen especial, eso realmente no se nos explicó como lo van a implementar”, planteó el referente de Udeb.

Hasta la puesta en marcha, el 5 de febrero, los gremios muestran cierto recelo y saben que cuando comience el ciclo lectivo, se puede volver caótico.

“La verdad es que hay muchas cuestiones como para resolver porque también tenemos otra cuestión que tiene que ver con la conectividad, no te olvides que hablamos del ámbito provincial, de ámbitos rurales, sobre todo en el sur de la Provincia, en pueblitos chiquitos donde la conectividad deja mucho que desear”.

Para finalizar, Caliva indicó que se solicitó una mesa de paritaria “para que se nos informe a los gremios cómo se va a implementar el nuevo servicio pero aún aguardamos el llamado del gobierno”.

Dos empresas

Educación llamó a licitación por zonas y por servicios y finalmente dos firmas se quedaron con las licitaciones para los controles.

Voceros oficiales confirmaron que la Provincia será dividida en cuatro zonas.

Las zonas 1 (que incluye a Junín y la Región) y 2 estarán a cargo de Healthy S.A.

Las zonas 3 y 4 quedaron en manos de Dienst Consulting S.A.