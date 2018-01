Tras el rechazo a la reforma y a la oferta paritaria, los bancarios evalúan medidas

Tras un fuerte rechazo a la reforma previsional y a la oferta paritaria lanzada por el Gobierno, la Asociación Bancaria y la Comisión de Jubilados realizaron ayer una jornada de esclarecimiento ante la sociedad, en las puertas de las sucursales del Banco Provincia.

El objetivo de la actividad fue “concientizar” la población de que no perciben haberes de “privilegio” como según aseguran “quiere instalar la Gobernación”.

El reclamo se replicó en La Plata, Capital Federal, Mar del Plata, Olavarría y Chivilcoy, entre otras ciudades, además de Junín.

El secretario general de la Asociación Bancaria, Abel Bueno manifestó que, "más allá de todo el tiempo que venimos negociando y el acuerdo que se había conseguido con el gobierno provincial de la no promulgación de la legislación reformada en diciembre hasta tanto se atiendan los reclamos presentados por nosotros pero la ley se promulga. Seguimos en conciliación obligatoria hasta hoy viernes, por lo que desde la Asociación Bancaria y la comisión de jubilados se decidió realizar una jornada de esclarecimiento y sobre lo que nos pasa".

Además, agregó: "Le decimos a la gente que lo nuestro no es una jubilación de privilegio. De acuerdo a la ley promulgada, nosotros quedamos por debajo del reglamento de la Anses, porque cuando el resto de los trabajadores se jubila con 30 años de antigüedad, nosotros debemos tener 35 años, los aportes llegan al 11% pero en nuestro caso debemos aportar entre el 14 y el 19% y aún cuando nos jubilamos seguimos aportando un 10,82% pero los jubilados por el sistema de Anses no hacen ningún aporte".

Bueno insistió en que, “no es de privilegio, al contrario, estamos peor que un jubilado del Anses".

Asimismo, el titular del gremio destacó que como la conciliación obligatoria venció el viernes “por lo que la semana que viene veremos cuáles serán las medidas a seguir".

Régimen previsional

Luego de que María Eugenia Vidal firmara finalmente la promulgación de la ley que modifica el régimen previsional para los empleados del Banco Provincia, el descontento del gremio llevó a una convocatoria realizada ayer en cada casa del Banco, en contra de las reformas propuestas.

La norma, publicada el martes en el Boletín Oficial bonaerense eleva la edad en forma escalonada desde los 60 a los 65 años y establece un nuevo mecanismo de variación salarial.

Las reformas entran en vigencia, pero como aún existe un conflicto entre el Estado y el gremio, con una conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de Nación, la medida debería aguardar un desenlace.