Sociedad Comercio e Industria de Junín Inauguró sofisticadas cajas de seguridad

La Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) inauguró un nuevo servicio de Cajas de Seguridad, en su sede central, situada en 25 de Mayo 65, con la presencia de autoridades municipales y del presidente de la entidad, Diego Ruiz, quien manifestó que el proyecto se inició el año pasado y hoy está concluido. “Gracias al esfuerzo de la institución y a las empresas contratadas para llevarlo a cabo, hoy lo ponemos en funcionamiento”, indicó.

“Hubo un pequeño traspié al inicio pero ya está en funcionamiento. Las personas que ya adquirieron el servicio lo pueden usar. Bloque es un mundo de anillos de seguridad plagado de cámaras, sensores, de miles que kilogramos de hormigón y de hierro. Es pura tecnología con sistema biométrico de acceso y reconocimiento facial. Hay dos guardias de seguridad contratados por la empresa Securitas, tres administrativos full time, con una bóveda de hormigón con una puerta de tesoro de 3.500 kilogramos”, detalló el directivo de la SCIJ.

“Un antes y un después”

Ruiz manifestó: “Estamos hablando de un antes y un después de Comercio e Industria. Es un nuevo proyecto que se llevó a cabo para resguardar la propiedad (valores y pertenencias) de las personas que usen las cajas de seguridad”.

Por su parte, el edil Gabriel D’ Andrea, en representación del intendente Pablo Petrecca, felicitó a la entidad y en forma personal hizo lo propio a la comisión directiva de Comercio e Industria. “Los felicito porque apostaron a seguir creciendo. Es un sueño que tenía la institución hace mucho tiempo y que lo ven ahora concretado, gracias a su trabajo. Es una comisión joven y tienen un futuro enorme por delante”, expresó.

Más de 400 cajas

El nuevo servicio cuenta con 436 cajas (chicas, medianas y grandes), de las cuales ya hay contratadas alrededor de 110 ó 120, por una preventa realizada antes de inaugurar y las que se están concretando desde hace cuatro o cinco días, desde que se puso en funcionamiento. Cabe acotar que el servicio podrá contar en un futuro con hasta 2400 cajas de seguridad.

“Este es un servicio más para los asociados y para quienes no son socios, pagando una mínima cuota de socio, en el último caso, de unos 100 pesos mensuales aproximadamente”, dijo Ruiz.

Respecto a lo que pueden contener estas cajas, el directivo explicó: “Hay una tendencia mundial a que las cajas de seguridad sean extra bancarias, pueden contener pertenencias -no armas, por supuesto- y algunas otras cosas que no se pueden guardar allí”.

Seguridad del servicio

José María Cuenca, director de la empresa local CS Recursos Tecnológicos, se refirió en una entrevista con Democracia a la seguridad del servicio recientemente inaugurado en Comercio e Industria. “Nuestra empresa hace diez años que trabaja en seguridad electrónica para el sector bancario y entidades financieras de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos. Hace más de un año desde Comercio e Industria nos convocaron para trabajar directamente sobre el proyecto inicial”, relató.

“El sistema, desde el punto de vista comercial, es una mejora al servicio que ofrecen los bancos, con atención preferencial y en horario extendido. Y en lo que hace a seguridad, al estar el interés focalizado sobre el producto específico, la Sociedad Comercio e Industria hizo una inversión muy importante, por lo cual nos pidieron que extrememos las medidas de seguridad”, apuntó.

Cuenca dijo que a raíz de eso, su empresa utiliza estándares de seguridad bancaria que se usan en el Reino Unido, Australia y Sudáfrica, y que superan ampliamente lo exigido por el Banco Central a las entidades financieras nacionales y bancos.

El nuevo servicio cuenta con 436 cajas, de las cuales ya hay contratadas alrededor de 110 ó 120, dijo Diego Ruiz.

“El objetivo es tener lo último en tecnología en materia de reconocimiento biométrico para los accesos, distintas capas de seguridad, pero además tenemos dispositivos preventivos para cualquier tipo de eventualidad, asimismo trece sistemas de monitoreo permanente en tiempo real, locales y remotos, distintos entre sí; y detección de incidentes de todo tipo”, dijo.

Respecto a la detección de violaciones que se pueden dar al sistema de seguridad vía Internet, Cuenca señaló: “Tenemos un nivel de ingresos de datos altamente seguros. Nos preocupamos tanto por el ingreso electrónico a los datos como al ingreso físico al lugar. A su vez hay un plus que le damos a los clientes respecto al manejo, de cómo se tiene que desenvolver al momento de ingresar, de hacer uso del servicio. Nuestro objetivo es brindar una seguridad extendida”.