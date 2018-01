"El municipio tiene dos ambulancias y no las usa", afirmó el FR

Concejales del Frente Renovador cuestionaron el mal uso de los recursos por parte del Municipio, ya que durante los últimos días se enteraron de que hay dos ambulancias que no se usan, mientras en la Laguna no hay servicio los días de semana.

El concejal Patricio Fay dijo que "hace más de un año, el Gobierno nacional le entregó al municipio una ambulancia que durante mucho tiempo no se usó. Estuvo estacionada en los Talleres Municipales. Ahora nos enteramos que el municipio tiene desde hace varios meses otra unidad de traslado de menor complejidad. Se trata de un vehículo Renault Kangoo patente AB467RB".

"Todavía no sabemos qué se hace con la primera ambulancia y ahora nos enteramos de que hay otra. Mientras tanto, estamos discutiendo que la Laguna de Gómez no tiene servicio de emergencia", lamentó.

En el mismo sentido se manifestó el concejal Hugo Talani, quien dijo que "es muy diferente gobernar sin recursos que gobernar en la abundancia. Cuando nos tocó gobernar debíamos contratar ambulancias a empresas privadas para cubrir todos los servicios porque ni la Provincia ni la Nación nos regalaba nada. Mientras que ahora el municipio cuenta con dos unidades de traslado".

"Es una pena que los recursos estén tan mal administrados. Se debate mucho sobre si la Laguna tiene que tener una ambulancia porque está directamente relacionado con los recursos municipales. Pero ahora, sabiendo que el municipio tiene dos ambulancias la situación es diferente", aseguró Talani.

Por último, la concejal Natalia Donati dijo que "la sensación es peor cuando se conoce que hay recursos".