Las motos: uno de los grandes temas

El protagonismo en la mayoría de los accidentes se lo llevan las motocicletas.

En una entrevista con Democracia, el ex titular de la Agencia de Seguridad había destacado que “la cantidad de motos que hay en Junín es atípica. En la mitad de los accidentes de motos que registramos no hubo choque con otro vehículo, son caídas. Viven cayéndose, porque andan a exceso de velocidad, o no saben conducir, porque quieren esquivar los reductores, entonces la pregunta es si se le puede echar la culpa al tránsito, o a la locura urbana como un problema cultural”.

De acuerdo a su análisis, “transgredir con una moto es mucho más fácil”, por su volumen, su tamaño y su practicidad. “Con un auto uno no estaciona en la vereda en el centro, o no gira en U, o no hace maniobras bruscas, y por sus características la moto permite hacer esas cosas”, añade.

Con todo, insiste en que “hay un tema cultural que tiene una incidencia directa sobre esta problemática”.

Por tal motivo, a los cursos que se hacen para el primer carnet de conducir, se le dio continuidad a la prevención.

“Quisiera que el Ministerio de Educación ponga alguna asignatura para tratar el tránsito, en las escuelas, de manera que no reciban solamente alguna charla por año, sino que tenga continuidad”, concluyó.