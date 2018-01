La OMIC salió a la calle

La dirección General de Defensa del Consumidor y el Usuario, a cargo de Fernando Scanavino, trasladó sus oficinas a la calle, con el objetivo de visibilizar su trabajo y acercarse a los vecinos de la ciudad y el Partido.

En esta oportunidad, la mesa estuvo en la plaza 25 de Mayo, por donde pasaron y se informaron decenas de vecinos.

"Como lo hicimos desde un principio, estamos difundiendo los derechos de los consumidores y usuarios del Partido de Junín. Seguimos estando del lado del vecino, para que sepan que esta oficina obviamente brinda un servicio concreto en materia de consumidores y usuarios. Hoy estamos en la plaza Principal, en una zona bancaria, recibiendo cualquier tipo de inquietud, sugerencia o reclamo que tenga que ver con esta materia", afirmó Scanavino.

"Estamos acercando la oficina a los vecinos para que sepan que es un servicio gratuito, con un procedimiento sencillo y efecaz, y que no requiere de ningún acompañamiento profesional, porque tenemos profesionales en el staff", agregó.

En otro orden, el funcionario alertó a la comunidad acerca de una metodología utilizada por delincuentes para realizar estafas a través de las redes sociales y dijo: "Hemos detectado que por medio de las redes sociales, más específicamente por el Facebook, se promocionan planes nacionales de viviendas. En esto la ley es muy clara y concreta y establece la prohibición de utilizar el término nacional, porque hace alusión a una cuestión oficial. Por eso es importante aclarar que ni desde el Estado Nacional, ni desde el provincial, ni desde el municipal hay planes de viviendas que se promocionen de esta forma".

"Les pedimos a los vecinos que se asesoren y que no le den ningún dinero a nadie, si no están seguros de a quién se lo están dando. Y, ante cualquier duda, pueden consultar en la Inspección General de Justicia de la Nación o en la Oficina de Defensa del Consumidor de Junín, en donde los vamos a asesorar".

Para finalizar, Scanavino hizo alusión a la información brindada por la empresa Fiat, que días pasados advirtió una falla en uno de sus modelos: "Tanto la fábrica Fiat como la Dirección General de Defensa de los Consumidores a nivel nacional alertaron, y nos hacemos eco acá en Junín, que la camioneta modelo Toro Freedom MT6 modelo 2016-2018, motor diésel, puede presentar fallas de origen. En ese sentido, la fábrica pone a disposición una revisión técnica para evitar accidentes. Y, ante cualquier duda, pueden consultar la página de Fiat o la de la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Nación, que es www.consumidor.gob.ar ", indicó.