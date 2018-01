Piden seguridad en los accesos a Junín

El bloque de concejales del Frente Renovador presentará esta semana un proyecto de comunicación solicitándole al Intendente que arbitre los medios para dotar de cámaras de seguridad y de presencia policial en todos los accesos a la ciudad y a los pueblos del partido. Al respecto la concejal Carolina Echeverría manifestó que "Lamentablemente el avance de la inseguridad no cesa en la ciudad, y es un tema que preocupa cada vez más a todos los vecinos. Desde el Bloque del Frente Renovador hace ya dos años que presentamos al Intendente la continuidad del proyecto de instalación de cámaras de seguridad, que prevé entre otras cosas la videovigilancia de los accesos a la ciudad, sin embargo aún falta trabajar mucho en este sentido.

Además la concejal agregó que "la presencia policial en los accesos mejora la protección de la ciudad pero también sería de mucha utilidad para prevenir accidentes en los cruces. Sabemos que una parte importante de los conductores que ingresa a la ciudad de Junín desde las rutas aledañas lo hace a gran velocidad. Estos puestos de control ayudarían a generar conciencia en quienes por allí transitan. La garita policial en la Av Circunvalación significa un avance, pero se debería cubrir con efectivos todos los ingresos y egresos y también los de las localidades del Partido. Esta gestión por su alineación política tiene la posibilidad de contar con las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, por lo cual no deberían tener inconvenientes para hacerlo".

Por su parte el concejal Patricio Fay expresó que "en estos últimos años la tecnología de videovigilancia se ha desarrollado muchísimo, en el municipio bonaerense de Tigre, las cámaras de seguridad se automonitorean con inteligencia artificial las 24 hs, y tienen la capacidad de reconocer vehículos con pedidos de captura. El municipio de Junín, cuenta con recursos afectados a seguridad que permitirían hacer una inversión en tecnología aplicada a la seguridad".