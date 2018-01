Es necesario vacunarse contra la fiebre amarilla para viajar al norte de Brasil

Las empresas turísticas argentinas comenzaron a informar que para viajar a los estados del norte de Brasil es necesario contar con el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.

Si bien todavía no hubo un comunicado oficial por parte del Ministerio de Salud brasilero, la recomendación tiene como objetivo buscar dicha certificación en caso de haber sido vacunado o acercarse a un centro de vacunación para inmunizarse contra la enfermedad.

Deben recibir la vacuna quienes viajen a municipios pertenecientes a la zona de riesgo como destino final o permanezcan por al menos 72 horas en una zona de riesgo como escala de viaje hacia una zona situada fuera de las áreas consideradas de riesgo.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que no se recomienda la vacunación a quienes viajen tanto por tierra o por vía aérea a destinos situados en la costa de los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul o permanezcan menos de 72 horas en una zona de riesgo como escala de viaje.

Sí se pide para los estados de Río de Janeiro, San Pablo donde existe riesgo de infección en la periferia (áreas verdes naturales y parques naturales; Espíritu Santo y Bahía en donde se registran contágio de la fiebre amarilla en todos los municipios.

Cabe destacar que algunas de las líneas aéreas exigen certificación internacional (vacunación o exención) para permitir el ingreso al país vecino.

Diez días antes del viaje

La vacuna debe ser aplicada por lo menos diez días antes del inicio del viaje. Se debe dejar constancia en el Certificado Internacional de Vacunación, aunque las autoridades brasileras no lo exijan.

La vacuna contra la fiebre amarilla está elaborada con virus vivos atenuados. Los viajeros en los que esté contraindicada la vacunación (niños de menos de 9 meses, embarazadas y madres lactantes y personas que padecen alergia al huevo o inmunodeficiencia grave) o tengan más de 60 años deben buscar el asesoramiento de un profesional sanitario, para certificado de exención.

Además, es importante adoptar las medidas de prevención de picaduras de mosquitos (repelentes, ropa de mangas largas de colores claros y uniformes, mosquiteros y aire acondicionado en el lugar de hospedaje) y consultar rápidamente al médico ante la aparición de: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas o vómitos.

Debido a la presencia del mosquito Aedes aegypti, el vector que sostiene la transmisión urbana de la enfermedad, se solicita tener en cuenta las recomendaciones a la población.