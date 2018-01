Comercios gastronómicos ya ofrecen sus cartas en Braille

La titular de la dirección de personas con discapacidad, Dra. Karina Sánchez y el director general de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, Dr. Fernando Scanavino, del Gobierno de Junín, visitaron Clásico y Moderno, uno de los comercios gastronómicos que ya implementaron el servicio de carta en sistema Braille.

Allí, Sánchez, expresó: "Seguimos sumando comercios que se adhieren a esta propuesta que hacemos desde el municipio conjuntamente con la Unnoba. Con este comercio hacía tiempo que veníamos charlando de implementar este servicio de contar con una carta del menú en sistema Braille".

"Hoy podemos decir que son alrededor de 16 los comercios que se suman y otros más que están en proceso. También aprovechamos esta visita para invitar a las personas con discapacidad visual para que soliciten las cartas en Braille y al resto de los comercios a que se sumen", agregó. .

"Visibiliza la problemática"

La funcionaria remarcó que "este es un programa muy útil, visibiliza la problemática y es muy importante para los vecinos de Junín y los turistas. Cuando uno tiene una discapacidad visual y se sienta con un amigo o su pareja o familiar, es muy lindo no depender del otro para que te lea la carta o del mozo que a lo mejor en el apuro del trabajo te cuenta de los platos más pedidos pero no toda la carta. Uno, al tener autonomía puede leer la carta de principio al fin".

Por último, Karina Sánchez informó que "además de poder avanzar con esta iniciativa, la idea este año es implementar también los menúes con pictogramas para las personas con Trastorno de Espectro Autista, para que para ellos también sea sencillo elegir con solo mirar dibujos y no depender de que alguien les explique".

Comercios que ya lo implementaron

Hoy, los comercios que cuentan con este servicio son: Edison Café, Chic, Pitra, Vicenta, Che Pascual, Clásico y Moderno, Pizzeria La Cuesta, Picasso, Tempi, Cityrock, Andi, Vovó y el hotel Copahue; mientras que muy pronto, se sumarán, Tramer, Amanda, Tancredo Luna y Tío Mío.

En conjunto con la Unnoba

Por su parte, el director general de Defensa del Consumidor y el Usuario del municipio, doctor Fernando Scanavino, recordó que "en el mes de noviembre informábamos del primer comercio que adhería a este programa, un programa que nace de una necesidad real de las personas con discapacidad visual y que de manera conjunta entre el Estado, con sus áreas de personas con discapacidad, defensa del consumidor y responsabilidad social empresarial y la Unnoba llevamos a cabo. Hoy estamos llegando a los 20 comercios, con la intención de ir por más y seguir profundizando derechos, en este caso, de personas con discapacidad visual que pueden elegir libremente lo que desean consumir".

La voz de un comerciante

Para finalizar, Juan José Rodríguez, encargado del comercio Clásico y Moderno, sostuvo que para ese comercio "es una satisfacción contar con este servicio, hacía tiempo que lo queríamos hacer y cuando se lo comunicamos a Karina enseguida se motorizó y lo pudimos concretar. También quiero aprovechar para invitar a más comercios a sumarse esta muy buena iniciativa".

El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. Se conoce también como cecografía.