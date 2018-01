Se avizora un “verano caliente” por subas de tarifas, bienes y servicios

Para el verano se avizora una “temporada caliente”, ya que a las altas temperaturas típicas de esta época se les sumarán los numerosos aumentos en tarifas, bienes y servicios.

Tasas, tarifas de servicios públicos, taxis y monotributo, son algunas de las principales subas confirmadas, a las que deberán sumársele las que se autorizaron en la medicina prepaga, telefonía celular, colegios privados, más la eventualidad latente de que se produzca algo similar con el combustible. Lo mismo sucede con otros rubros con menos influencia en la economía familiar, pero que involucran a muchos ciudadanos, como peajes, servicio doméstico, multas, renovación de documentos y de licencia de conducir.

Varios de estos ítems tienen una fuerte incidencia en la formación de precios, por lo que ya hay consultoras, como Elypsis, que estiman una inflación del 4% para los dos primeros meses del año.

Tasas

Con la aprobación del código fiscal y la ordenanza impositiva, el 28 de diciembre pasado, el Concejo Deliberante dio vía libre a los aumentos en las tasas propuestos por el Ejecutivo comunal.

De esta manera, Servicios Sanitarios sufrió un incremento, a partir de enero de este año, de un 19 por ciento, mientras que Conservación de la Vía Pública (CVP) fue elevado en un 15%, aunque en este último caso hay que aclarar que en los hechos la suba llegará al 30%, ya que en la misma factura se incluye un nuevo tributo cuya recaudación será destinada al mantenimiento y funcionamiento del relleno sanitario. Además, la tasa por Red Vial aumentó un 28%.

Desde el oficialismo remarcan que otras tasas se mantuvieron en los mismos porcentajes e, inclusive, algunas bajaron.

Tarifas

Las tarifas de servicios públicos privatizados configuran otro de los rubros que impactarán en los bolsillos de los juninenses en estos días.

Según se comunicó oficialmente, el aumento del gas natural fue desdoblado en dos veces: una parte subió en diciembre último y la siguiente se ejecutará en febrero.

Autoridades del Grupo Servicios Junín informaron a este diario que el mes próximo las facturas llegarán con un incremento de alrededor de un 19%, en promedio. El porcentaje preciso dependerá de la categoría del cliente, su consumo y otras variables.

En este sentido hay que decir que los sucesivos tarifazos en este servicio están judicializados, ya que hay una causa que se tramita en el Juzgado Federal de Junín, a cargo del magistrado Héctor Plou, en la que se estudia la pertinencia de estos aumentos, a partir de una presentación realizada por la OMIC de la localidad de Leandro N. Alem, en un expediente al que se sumaron, luego, otros municipios de la región.

Asimismo, se especula con una posible suba en el costo del gas envasado.

Por otra parte, el servicio de energía eléctrica también sufrirá un nuevo impuestazo en los próximos días. Para esta prestación, el Gobierno bonaerense aplicó subas de entre un 23% y un 30%, de acuerdo a las empresas prestatarias. Edén SA, la compañía que provee el servicio en Junín, aplicará un ajuste del 24,7%, también a partir de febrero.

Combustibles

El movimiento en el valor de los combustibles es uno de los indicadores que tiene mayor incidencia en la formación de precios. Es por ello que cada punto porcentual de suba, es calibrado con mucho recelo desde diferentes sectores económicos.

La semana pasada, el titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, había afirmado que entre el sábado y domingo últimos habría un ajuste de entre un 6% y un 7%. Lo cierto es que la predicción no se cumplió.

Ante el anuncio, las principales petroleras que controlan más del 85 por ciento del mercado descartaron la implementación de un aumento de manera inminente, de acuerdo a lo informado.

Es pertinente recordar que durante 2017 las empresas concretaron incrementos en torno al 30%, en promedio, que estuvo por encima de la inflación del año, que cerró en 24,8%.

Con el precio de los combustibles liberado y desregulado desde octubre último, las firmas petroleras están “monitoreando la evolución del precio del crudo y la cotización de dólar”, y se especula con un ajuste en un futuro cercano.

En en ámbito local, hubo una suba de cinco centavos, producto del ajuste de la tasa municipal que rije en Junín.

Otros aumentos confirmados

Las empresas de telefonía celular confirmaron aumentos de entre 11% y 12%. Claro ya lo implementó, a partir del 8 de enero. Movistar y Personal harán lo propio durante el mes de febrero.

También en el segundo mes del año se producirá un nuevo salto en el valor de la cuota de la medicina prepaga. En este caso, el gobierno autorizó una suba de hasta el 4%.

Ya a partir de marzo, las cuotas de los colegios de gestión privada también sufrirán un ajuste de entre un 8% y un 8,5%, luego de un acuerdo que suscribieron la Dirección de Escuelas bonaerense y el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cuanto a lo impositivo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que la actualización del esquema del monotributo según los índices de movilidad previsional, se aplica desde el 1° de enero. El incremento que se aplica es del 28%.

También se ajustaron los aportes jubilatorios y de ART del personal doméstico, a partir de principios de 2018, en un rango que va del 7,3% al 18,6%.

La renovación del Documento Nacional de Identidad también sufrió una suba importante, del 66%, ya que una resolución de finales del año pasado publicada en el Boletín Oficial estableció que el costo del trámite pasaría de $60 a $100.

Lo mismo que la renovación de la licencia de conducir, que sufrió un ajuste de un 5%, en promedio.

Transportes

A fines del año pasado el Concejo Deliberante aprobó una actualización de las tarifas de taxis del orden del 12%. De esta manera, desde diciembre la bajada de bandera pasó de $16,50 a $18,50, mientras que la ficha subió de $1,65 a $1,85. Hasta mediados de este año no habrá una nueva actualización, de acuerdo a lo decidido por los ediles.

En la actualización tarifaria del transporte público de pasajeros, presentada días pasados, no se incorporó a las empresas de recorridos interurbanos, aunque se supone que en febrero podrían elevar el costo de sus pasajes.

En tanto, los peajes para viajar de Junín a Capital Federal costarán un 13% más. Esto todavía no está en vigencia, dado que el Gobierno nacional convocó a audiencias públicas para debatir la actualización de estos cuadros tarifarios. El nuevo cuadro tarifario pasará de $45 a $50 en el Acceso Oeste y de $50 a $55 en el Acceso Norte.

Finalmente, a partir del bimestre enero febrero el gobierno bonaerense resolvió aplicar un incremento del 35% en las multas, decisión que fue publicada en el Boletín Oficial.