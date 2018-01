"La emergencia está cubierta"

El concejal por Cambiemos Javier Prandi se refirió ayer -en diálogo con Democracia- a la polémica por el sistema de emergencias médicas desatada a partir de la trágica muerte del empleado comunal Walter Mastandrea, ocurrida esta semana en el Parque Natural Laguna de Gómez, en esta ciudad, y aseveró que “es un caso que provoca mucho dolor, pero irremediable”.

Y amplió: “Esto viene de larga data y más allá de un caso puntual, no ha sido un problema, porque para eso está el servicio de emergencias médicas que brinda Intermed. La ambulancia tardó 15 ó 20 minutos, que es un tiempo lógico. En estos eventos de muerte súbita, por más que hubiese estado la ambulancia al lado, seguramente no se hubiese podido revertir. No tengo el diagnóstico preciso, pero aunque hubiese ocurrido dentro de la terapia, no hay forma de revertirlo. Obviamente que si está la ambulancia en el lugar las 24 horas uno se siente más tranquilo, pero aunque hubiese habido un médico, es irremediable”.

LEE MÁS: “La doctora no estaba porque ya había terminado su horario”, lamentó Colossi

Con respecto a la actuación del servicio de emergencias médicas frente a accidentes de tránsito u otro tipo de lesiones que puedan ocurrir tanto en el Parque Natural Laguna de Gómez como así también en los pueblos de este distrito, el edil carriotista sostuvo que “para los accidentes está Intermed, que actuó en los plazos esperados, aunque para la persona que espera la ambulancia obviamente le parece una eternidad, es como hablar de estadística, para la persona que lo sufre representa el ciento por ciento”.

“Son trece kilómetros hasta el Balneario, pero tenés nueve de ruta, con lo cual el lapso de tiempo en que llega la ambulancia es similar a si tiene que atravesar la ciudad de una punta a la otra”, explicó el médico.

Y señaló que, con este mismo argumento, uno tendría que “contar con una ambulancia en el Paraje La Agraria, en la Ruta Nacional 7 entre Junín y Chacabuco, “donde tenés 50 kilómetros sin ambulancia”. “El tema de los pueblos es similar al de la Laguna, porque el tiempo es similar", dijo. “Cuando se evalúa fríamente el tema, surge que no es necesario tener un médico las 24 horas en el Parque Natural y tampoco en los pueblos del Partido, porque la emergencia está cubierta por Intermed”.