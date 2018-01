Santiago Aguiar: "No hay espacio para terceras fuerzas en 2019"

¿Cómo ve el proceso de apertura del peronismo y el acercamiento al massismo?

-Hoy por hoy la oposición se aglutina en torno al rechazo generalizado a las medidas que ha tomado este gobierno y a la continuidad y profundización de un ajuste que parece no terminar nunca. Que no solo se llevó puesta a la economía sino por sobre todo al bienestar de la mayoría de los trabajadores y adultos mayores. En ese entendimiento se hace la lectura desde la oposición para encontrar acuerdos. Creo que la política argentina es frentista desde hace años y estas reuniones de verano van a marcar, según entiendo, el comienzo del armado de un frente opositor amplio. Ahí creo que el massismo debe estar. Yo creo que no hay espacio para terceras fuerzas de cara a 2019, aunque todavía es muy pronto para jugarse por algo concreto.

"La receta anti-inflación que usó el Gobierno estos dos años fracasó claramente y como efecto colateral destrozó la actividad económica."

-¿Cómo analiza el rumbo económico?

-Creo que la receta anti-inflación que usó el Gobierno estos dos años fracasó claramente y como efecto colateral destrozó la actividad económica. Principalmente a partir de la apertura de las importaciones y el aumento de los costos internos (insumos, tarifas, etc.), que impactaron fuertemente en el sector productivo de las Pymes y de no transables. También en las economías regionales, todos sectores que generan mucha mano de obra. Apostaron a la obra pública como motor de la actividad económica pero no se vio el derrame. Un dato muy claro es el desplome del consumo minorista.

Y de alguna manera lo reconocieron cuando ajustaron las nuevas metas de inflación. La economía necesita reactivarse con señales claras y apoyo de políticas públicas. Manteniendo tasas de interés altas, déficit fiscal alto e inflación de dos dígitos va a ser muy difícil, salvo que haya una megadevaluación que licúe el agujero fiscal y mejore los términos de intercambio, pero que tendría un efecto social altísimo.

-¿En Junín puede haber un acercamiento de amplios sectores de la oposición?

-Habrá que ver la capacidad de la dirigencia política para dejar de lado los condicionamientos que históricamente siempre se pusieron delante de cualquier conversación. Soy optimista respecto de una oposición fuerte, veremos si en Junín estamos a la altura de los acontecimientos. Veo sí acuerdos en cuanto a las diferencias con las políticas del Gobierno nacional, acá en Junín también.