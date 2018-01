La Ruta 7 tendrá 386 km de tramo seguro entre Junín, Córdoba y San Luis

En el marco del proyecto Red de Autopistas y Rutas Seguras, la primera iniciativa que se llevará adelante a través del sistema de Participación Público Privada (PPP), se realizó ayer una audiencia pública en la localidad de Rufino, a cargo de la Dirección de Vialidad Nacional en torno al corredor C, que incluye un tramo de la Ruta Nacional Nº7.

Desde el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de Vialidad Nacional, brindaron detalles a Democracia sobre el proyecto.

La iniciativa contempla la construcción de 13 Corredores Viales en todo el país y los puentes Paraná-Santa Fe y Chaco-Corrientes.

Durante los primeros cuatro años del plan se invertirán más de U$S12.572 millones para la construcción de 1.610 kilómetros de autopistas, 3.310 de ruta segura, 324 de obras especiales y 26 de variantes; en total, 5.270 kilómetros.

Durante los siguientes 11 años, se invertirán U$S 4.172 millones en obras complementarias, repavimentaciones y mantenimiento de los 2.077 kilómetros de la red vial existente.

El plan se dividirá en tres etapas de licitación, que se realizarán a lo largo de 2018. La primera tendrá lugar a partir de enero.

“Los proyectos PPP son un nuevo sistema que revolucionará la infraestructura del transporte en la Argentina. Esta iniciativa nos permitirá desarrollar nuestra Red de Rutas y Autopistas para acompañar el crecimiento de la economía. Para eso, necesitamos trabajar en equipo con el sector privado a través de un sistema de inversión confiable y transparente como este”, indicó el administrador general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, en exclusivo para Democracia.

Además, según informan desde el organismo nacional, el plan disminuirá considerablemente el número de siniestros viales en torno al 50%, gracias a la construcción de nuevas autopistas y obras de seguridad, así como también tendrá incidencia en el ahorro de los costos de combustible, estimado en 2.000 millones de litros durante los próximos 15 años.

También generará unos 100 mil puestos de trabajo.

Corredor C, Ruta 7

El Corredor Vial C tendrá una extensión de 877 kilómetros y contemplará dos tramos de la RN 7 (Luján-Límite Cba/San Luis y Desaguadero-Potrerillos) y un pequeño tramo de la RN 33 (Gral. Villegas-Rufino).

Actualmente, 28.600 vehículos recorren a diario las rutas de este corredor. Al igual que en el Corredor Vial B, se invertirán u$s 633 millones para la construcción de autopistas, rutas seguras y dos variantes.

A la construcción de la autopista entre Luján y Junín (199 kilómetros), que el Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional está ejecutando actualmente, se sumarán los 386 de ruta segura entre Junín y el límite provincial entre Córdoba y San Luis.

El corredor continuará con la construcción de 7 kilómetros de ruta segura entre Luján de Cuyo y Potrerillos, en Mendoza.

Este último tramo se complementará con la nueva variante de Palmira (RN 7), que la cartera nacional de Transporte comenzará a ejecutar en 2018. A su vez, se construirá una variante tipo autopista a la altura de Desaguadero y otra variante tipo ruta segura en la zona de la laguna La Picasa, en Santa Fe.

Audiencia por la Ruta Nº7

José María Sosa Covial, del medio Noticias de Rufino, dialogó con Democracia y dio detalles de la audiencia que comenzó pasadas las 10.30, en el Cine Sala Hispano de la localidad de Rufino y que contó con alrededor de 150 personas entre autoridades y vecinos.

“En el tramo de Junín hasta Justo Daract, anunciaron ruta segura e informaron cómo van a ser las obras. También hablaron de la tercera mano, del trayecto nuevo en La Picasa”, indicó.

Respecto de las cabinas de peaje, explicó que “se dijo que se levantaría la de Junín y la establecerían en Chacabuco”.

Otro dato de relevancia, según Sosa Covial, es que “la concesión es a 15 años pero más allá de eso, las empresas van a tener que hacer las obras en los primeros 4 años”.

Ruta 5

También ayer, pero en 9 de Julio se llevó a cabo una audiencia pública, para la obra de la Ruta Nº 5, en el marco del mismo proyecto.

Según informó el medio El 9 de Julio, se construirá una autopista en dicho corredor, entre Mercedes y Bragado y desde Bragado -pasando por 9 de Julio-, hasta Anguil, se construirá una Ruta Segura.

Participaron de la audiencia el intendente de 9 de Julio, Mariano Barroso, autoridades de Vialidad y asistieron, además los intendentes Vicente Gatica, de Bragado; Walter Torchio, de Carlos Casares y el intendente de Anguil Héctor Delahaye.

La obra

El Corredor Vial B abarcará 538 kilómetros de la RN 5 entre las ciudades de Luján (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa). Este corredor es circulado a diario por 23.500 vehículos. En los primeros 4 años del proyecto se invertirán cerca de U$S 1.000 millones para la construcción de autopistas, rutas seguras y una variante a Santa Rosa.

Entre Mercedes y Bragado (Buenos Aires) se construirán 113 kilómetros de autopistas, mientras que desde Bragado a Anguil (La Pampa) se construirán 372 de ruta segura.

Además, se transformarán en autopista 31 kilómetros del corredor en suelo pampeano, entre Anguil y Santa Rosa, y se construirá la nueva variante a la capital provincial, de 8 kilómetros de extensión.

Licitaciones

Entre el 16 y el 18 de enero se publicarán en el Boletín Oficial las licitaciones de los seis corredores viales, para empresas nacionales y extranjeras.