El Frente Renovador habla de una "ola de despidos"

Concejales del bloque se mostraron preocupados al hablar de “la ola de despidos que está sucediendo en Junín y por los rumores de más cantidad de personal que podría ser despedido”.

Carolina Echeverría, presidente del bloque de concejales explicó que "Junín está sufriendo casos de desempleo. En diciembre cerró el banco HSBC y 8 personas se quedaron sin trabajo. También despidieron a 5 personas de la empresa multinacional Cargill. Y en enero esta situación continúa".

"Estamos muy preocupados por esta situación porque no se trata de números o estadísticas. Son personas y familias que se quedan sin trabajo. Sin dinero para darle de comer a sus hijos", afirmó Echeverría.

Por su parte, la concejal Natalia Donati sostuvo que "los despidos se están dando tanto en el sector privado como en el público. Por ejemplo, no fueron renovados 5 contratos de empleados de los dos registros civiles que hay en Junín".

"Después de muchos años se había logrado que se tomaran nuevos empleados en los registros civiles para brindar un mejor servicio y ahora a esos mismos empleados los echaron", aseguró Donati.

En el mismo sentido se manifestó el concejal Patricio Fay quien dijo que "la preocupación por la pérdida de empleo es cada vez mayor en los trabajadores de Junín. Hay rumores de despidos en las estaciones de servicios oficiales de Opessa. Y desde hace un tiempo los empleados de la empresa OCA se encuentran en alerta y movilización".

"También se conoció públicamente que hace algunas semanas uno de los frigoríficos se encuentra en una situación económica compleja, con riesgos para los empleados", comentó Fay.

Por último, el concejal del Frente Renovador, Hugo Talani, sostuvo que "ante esta situación, que es el resultado de la política económica nacional, no hay ninguna respuesta local. No hay programas de empleo en el municipio. Sólo capacitación para armar un curriculum, que serviría si hubiera oferta de empleo privado. Pero no la hay".

"En este marco y viendo lo que sucede en municipios gobernados por intendentes de Cambiemos, esperamos que se mantengan todos los empleados municipales. Que no se inicie en este tiempo una ola de despidos en el municipio", pidió Talani.