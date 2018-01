Más de la mitad de las intoxicaciones alimentarias se originan en el hogar

Más de la mitad de los cuadros de intoxicaciones por consumo de alimentos se originan por descuidos dentro del hogar, advierten toxicólogos, nutricionistas y especialistas en seguridad alimentaria frente al aumento de casos de este tipo que suelen registrar las guardias hospitalarias en esta época del año debido a bacterias que proliferan con el calor.

“Las intoxicaciones alimentarias más comunes en esta época del año se dan por la contaminación de alimentos con bacterias, producto de su mal manejo y deficiente conservación”, señala la doctora Adriana Aguirre Céliz, jefa del Servicio de Toxicología Pediátrica del Hospital de Niños, quien insta a extremar las precauciones tanto al comprar alimentos que requieren conservación en frío como al cocinar.

“Al menos el 50 por ciento de las intoxicaciones se dan en el hogar, por ello es importante conocer también cuáles son las medidas en casa para una seguridad alimentaria”, coincide en señalar la licenciada Micaela Cusato, desde el Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas.

“La contaminación cruzada es muy frecuente y sucede cuando los virus y bacterias de los alimentos crudos traspasan a los ya cocidos. Esto puede pasar porque no nos lavamos bien las manos o bien porque usamos el mismo cuchillo para cortar una alimento y otro”, señala la especialista en Nutrición.

Frente al aumento de casos de este tipo que se registran durante el verano, el Ministerio de Salud de Nación dio a conocer una serie de recomendaciones entre las que se encuentran “no comprar huevos que tengan su cáscara rota o sucia, panificados que se manipulen sin guante, ni carne picada que no sea procesada en el momento”.

En cuanto a su manipulación, desde la cartera sanitaria señalaron la importancia de “no mezclar alimentos crudos y cocidos, guardar en heladera y tapados aquellos que no van a ser sometidos al calor antes de ser ingeridos para evitar que se contaminen con otros productos, y lavar las verduras y las frutas antes de guardarlas en la heladera”.

No menos importante, señalan desde el Ministerio de Salud, es “no cocinar verduras sin haberlas lavado previamente porque la cocción puede destruir la contaminación microbiana presente en ellas pero no los contaminantes químicos”, y “hervir el agua que se va a consumir si no se cuenta con servicio de red”.



Elaborados también

Lo cierto es que si bien más de la mitad de las intoxicaciones alimentarias ocurren por descuidos hogareños, un alto porcentaje de casos responden a alimentos elaborados en mal estado debido un manejo deficiente o una incorrecta conservación.

En este sentido hay que tener especial cuidado con los alimentos exhibidos para su venta a temperatura ambiente, señala la licenciada Cusato.

“Hay productos como sándwiches o tartas que tienen quesos, los que durante el verano requieren refrigeración porque a determinadas temperaturas se generan ambientes propicios para la proliferación de virus y bacterias y uno desconoce el tiempo que el producto se encuentra exhibido en un local”, explica la especialista en Nutrición.

En el mismo sentido, Tomas Schonamsgruber, responsable de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria (Dghsa) sostiene que “lo ideal es consumir alimentos que estén refrigerados, a menos de 5 grados o a más de 65 grados, es decir, cocidos y recién salidos de la cocción”.

El funcionario sostuvo que “quienes trabajamos en seguridad alimentaria decimos que cuanto mayor es la manipulación mayor es el riesgo de contaminación; y, aunque parezca un alimento sencillo, hasta un sandwich de miga tiene muchos pasos y contiene materias primas como la mayonesa o los fiambres que pueden generar bacterias con facilidad”.