Producto de un mal manejo y conservación de los alimentos

En este época del año la intoxicaciones alimentarias más comunes se dan por la contaminación de alimentos con bacterias, producto de su mal manejo y deficiente conservación.

Entre esas bacterias, capaces de producir cuadros severos de gastroenterocolitis, las más comunes son el estafilococo, la shigella, la escherichia coli y la salmonella.

En el caso del estafilococo, las intoxicaciones se dan generalmente por consumir cremas, yogures y otros productos lácteos que han perdido la cadena de frío. Es bastante común que la gente se intoxique con ella por comer helados de la temporada anterior. Por eso es recomendable no comprar helados cuando recién arranca el calor y hacerlo siempre de marcas y locales confiables.

Con la salmonella, los cuadros de intoxicaciones responden habitualmente al consumo de huevos o productos en base a huevos crudos. Es así que hay que tener especial cuidado con las mayonesas caseras y los batidos que incluyen huevos sin cocer.

En cuanto a la shigella y la escherichia coli, los cuadros aparecen en general asociados al consumo de fiambres, chacinados y productos elaboradas con carne picada que no han recibido suficiente cocción.

En esta época del año, como regla general para evitar intoxicaciones alimentarias, es fundamental lavarse las manos después de ir al baño, antes preparar las comidas o sentarse a comer. Pero ademas hay que asegurarse de cocinar bien los alimentos y fijarse de comprar los productos que requieren conservación en frío en lugares de confianza.

No menos importante es estar atento a aroma y la morfología de los alimentos que vamos a consumir. Ante cualquier alteración sospechosa en su color, su consistencia o su olor, mejor descartarlos que arriesgarse a una intoxicación.

Adriana Aguirre Céliz. Toxicóloga