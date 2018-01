Realizan limpieza y nivelación de calles en Petit France

Operarios de la secretaría de Espacios Públicos del Gobierno de Junín, a cargo de Guillermo Alberti, se encuentran realizando trabajos de limpieza y nivelación en distintas calles del barrio Petit France de nuestra ciudad.

Al respecto, el funcionario responsable detalló: "Estamos limpiando una serie de montículos de poda y de todo lo que el vecino saca a la vereda y, además, nivelando las calles de todo el barrio".

"La verdad, este barrio está un poquito descuidado, pero entendemos que es producto de una serie de sucesos que se están dando y que tienen que ver con que la gente no respeta las ordenanzas. Por eso, queremos aprovechar este medio para informar que desde el 2 de enero estamos siendo más estrictos con respecto a su cumplimiento", agregó y dijo que, si bien por el momento no se está multando a los vecinos, sí se están entregando notificaciones o "preavisos" para que los montículos se saquen a la calle de manera adecuada.

"La ordenanza indica que no hay que sacar más de un metro cúbico de suciedad, ya sea producto de poda, cartones, bolsas o cualquier tipo de montículo. Como para tener una referencia, un metro cúbico tienen los bolsones de materiales que tanto se usan. Y no se puede exceder ese límite", detalló Alberti.