La Sociedad Rural de Junín reclama obras en el Puente de Lincoln

El lunes pasado, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Joaquín Elósegui y miembros de la Comisión Directiva recibieron a un grupo de productores ribereños de la Laguna de Gómez y Laguna Mar Chiquita, quienes manifestaron la problemática y consecuente preocupación por la no realización de las obras prometidas en el Puente de Lincoln.

Estas obras, según refirieron los productores, deberían haber estado finalizadas a fines de agosto del año pasado.

Según reza el comunicado de la entidad, las soluciones temporales implementadas han impedido la correcta circulación del agua, provocando así el anegamiento de caminos rurales y afectando la capacidad de producción regional.

Los productores piden soluciones urgentes debido a que se encuentran con sus campos afectados por el agua, sus instalaciones averiadas -alambres caídos, molinos deteriorados, tanques rotos- y en una situación económica desesperante.



Según indicó la entidad, el Arquitecto Marcelo Balestrasse, Subsecretario de Obras Públicas municipal confirmó que la obra en dicho puente está proyectada y presupuestada, pero no está adjudicada y no hay fondos para su ejecución.

El Ingeniero José Alejandro Borchex, quien estuvo presente en la reunión, sostuvo que “hay que hablar con el intendente Pablo Petrecca para que, por sí y como presidente del Comité de la Subregión A1 de la Cuenca Hídrica del Río Salado, se logre establecer comunicación con Vialidad Nacional e insistir para que se realicen las obras antes de las lluvias otoñales ya que, si no, el costo será mucho mayor”.

A través de esta reunión, la Sociedad Rural de Junín solicitó que el mencionado Comité de la Cuenca Hídrica del Río Salado se reúna de manera urgente para tratar tanto esta problemática como las demás pendientes y que sesione regularmente.