Natalia Donati : “Mi lugar está en el Frente Renovador”

La concejal por el Frente Renovador desmintió trascendidos respecto de un posible alejamiento del bloque que representa y por el que asumió recientemente su banca en el Concejo.

“No tengo idea de por qué trascendió esto. Nada es cierto. Ni siquiera lo de Patricio, por lo menos según lo que hemos hablado hasta ayer a la mañana. No sé donde se filtró, ni quién lo dice”, argumentó, destacando que tampoco era verdadera la posibilidad de que Patricio Fay solicitara licencia.

“Me han preguntado otras veces y he dicho que no. Yo asumí en un lugar y creo que mi equipo es muy bueno, me siento cómoda, hacemos un muy buen trabajo, no sé por qué debería irme o deberían pensar que me quiero ir. Mi lugar es el Frente Renovador. Mi lugar es el espacio que elegí para asumir mi banca. Este es mi lugar”.

De recorrida

Asimismo, la concejal se mostró ayer con el líder del espacio en el ámbito local, Mario Meoni, en una recorrida barrial donde reclamaron el arreglo de la vereda del predio que ocupa la Región Sanitaria, el Poder Judicial y una Unidad Sanitaria Municipal.