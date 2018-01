Becas que se convierten en proyectos comunitarios

Estudiantes universitarios que formaron parte del segundo programa de becas “Poder Estudiar” del diputado Avelino Zurro culminaron durante las últimas semanas diversos proyectos en distritos de la Cuarta Sección Electoral. Es que además del estímulo económico, la iniciativa del legislador pehuajense apunta a que cada joven pueda implementar distintas acciones que tengan impacto concreto en sus localidades de origen.

Durante el 2017, un total de 45 estudiantes de Pehuajó, Trenque Lauquen, Lincoln, 9 de Julio, Carlos Casares, Henderson, Los Toldos, América, Pinto, Alem, Villegas y Chivilcoy recibieron, a través de la beca otorgada por Zurro, 15 mil pesos y además tuvieron la posibilidad de desarrollar proyectos en sus respectivas ciudades relacionados con las carreras universitarias que estudian.

A continuación se mencionan algunos de los últimos proyectos que se llevaron a cabo en distintos distritos:



Astronomía

Evelyn Ferreyra es de América, partido de Rivadavia, y cursó el primer año de la Licenciatura en Astronomía. “Mi proyecto consistió en explicarle a alumnos de 5° de ambos turnos de la Escuela Primaria Número 1 de América los movimientos del planeta Tierra, fases lunares, eclipses y algunas constelaciones. Para revelar eso confeccioné algunos materiales caseros para que ellos puedan utilizar y así comprender mejor los conceptos dados. Ese material quedó en la escuela para poder ser utilizado en otras oportunidades. Fue una experiencia muy linda para mí, los nenes preguntaban mucho y estaban muy interesados”, destacó Evelyn.



Salud

Rocío Sala nació en Baigorrita, partido de General Viamonte, y estudia Medicina en Rosario. “Se me ocurrió hacer un proyecto para averiguar cuál era el estado de salud de la gente de mi pueblo. Pude averiguarlo a través de una encuesta que hice en el colegio secundario de Baigorrita. Los chicos me recibieron muy bien, al igual que los profesores. Se interesaron mucho en el tema, hicieron muchas preguntas y me felicitaron por el proyecto y la idea que había elegido”, expresó Rocío.

Bullying

Lucía Cangele es pehuajense, estudia Psicología en la Universidad Nacional de La Plata. En relación al Programa Poder Estudiar, afirmó “me parece un gran proyecto, porque por ejemplo en mi caso pude llevar a cabo una idea personal y no tuve que esperar hasta 4° o 5° año de mi carrera para poder hacerlo en la Facultad”. Además, detalló “mi proyecto se llama ‘Bullyng Cero’. Elegí este tema del bullyng por el impacto que está teniendo en las escuelas, y más actualmente con el uso de las redes sociales. Lo llevé a cabo a través de una charla en la Escuela N° 13 de Pehuajó, en 5° grado de Primaria. Me pareció una muy linda experiencia, los chicos tuvieron un buen comportamiento, se interesaron, participaron con las actividades. Todo esto superó ampliamente mis expectativas”.

Desempleo

Nicolás Sussino es de Pehuajó y forma parte de la carrera de Contador Público en la Universidad Nacional del Centro con sede en Tandil. “Mi proyecto está orientado a intentar atenuar la problemática del desempleo. Para esto propuse ciertas charlas y talleres de capacitación, para lograr que los adultos desempleados -o los jóvenes que habiendo finalizado el secundario se lanzan al mercado de trabajo- sean más dinámicos y tengan una más fácil y mejor integración. Gracias a la Secretaría de Bienestar y al apoyo de los encargados del Programa Poder Estudiar pude dictar una clase de Excell a un grupo de alumnos del Plan Fines”, explicó Nicolás.