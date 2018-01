Las asociaciones de consumidores, salieron a criticar el manejo del programa de Precios Cuidados por parte del Gobierno.

“Los Precios Cuidados están bastante descuidados. La mayoría de los artículos no están en las góndolas. Nosotros hicimos un chequeo en supermercados de grandes superficie y de los 476 productos de la lista en una sucursal había 90, en otra había 75 y así en general. En las pequeñas superficies había 20, en otra 30. La mayoría de los productos no están en las góndolas. El problema es la falta de control”, consideró Héctor Polino, de Consumidores Libres.

Pedro Bussetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores, dijo que “el programa perdió relevancia por la menor predisposición de parte de los actores involucrados. Los productos están en lugares desfavorecidos y no hay listados generales al ingreso del comercio. Tiene escasa promoción por parte de la Secretaría de Comercio. Algo parecido pasa con Precios Claros, que es un buen programa pero la gente ni siquiera sabe que existe”.

Precios Cuidados no llegó nunca a representar la totalidad de los productos, ya que solo opera en grandes cadenas.

Los supermercados apenas representan un 20% del total de las ventas del país, según datos de la consultora Nielsen.

A este porcentaje hay que sumarle que el programa no abarca todas las categorías de la góndola. Comenzó en enero de 2014 con 194 productos. En la actualidad concentra 436 productos, pero sólo pertenecientes a los rubros alimentos y bebidas, sumados ahora los de librería.