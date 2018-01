“La política de ajuste se está yendo de las manos”, afirmó Arata

El revalúo de los impuestos inmobiliarios urbano y rural había sido aprobado en noviembre del año pasado, en el marco de la ley impositiva, pero ahora legisladores del Frente Renovador elevaron a la gobernadora bonaerense un pedido para que se revea esta decisión, teniendo en cuenta el incremento paralelo de otros servicios e impuestos.

En esta línea, la diputada por la Cuarta Sección Electoral Valeria Arata afirmó: "Ya en noviembre planteábamos que no era momento de sacudir el bolsillo de los bonaerenses con semejante revalúo inmobiliario, y hoy, con el conocimiento de cómo impactarán en la inflación de enero y febrero los aumentos de luz, gas, combustibles, transporte y otros servicios, nos parece irracional que se implementen los aumentos previstos para los impuestos inmobiliarios".

Cabe recordar que el Frente Renovador había votado en contra de los artículos que modificaban la base de cálculo incrementando las valuaciones fiscales del impuesto inmobiliario, durante el tratamiento de la Ley Fiscal Impositiva 2018.

Además, la legisladora agregó: "Es notoria la imposibilidad del Gobierno de cumplir su meta inflacionaria, que obviamente disparará el aumento de los productos que componen la canasta básica familiar. Creo que la política de ajuste se está yendo de las manos, y los más perjudicados son los sectores de la clase media trabajadora que ven cómo sus salarios se diluyen detrás de cada medida que adopta el oficialismo".

"Como bloque hemos resuelto pedirle a la Gobernadora que vuelva sobre sus pasos y no aplique este revalúo hasta que los bonaerenses no perciban una mejora en la actividad económica. Todos somos conscientes de las dificultades financieras que afronta la Provincia, pero también es cierto que este año contará con mucho dinero de toma de deuda y muchos millones del fondo del conurbano que recibirá a partir del lamentable pacto fiscal", cerró.