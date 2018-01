Luis Chami renunció como asesor de Seguridad Municipal

Luis Chami renunció en las últimas horas a su cargo de asesor de Seguridad municipal. Si bien no realizó declaraciones públicas, Chami se alejó del cargo aduciendo razones particulares que tienen que ver con el trabajo en su empresa.

La decisión ya habría sido tomada en los últimos días del mes de diciembre pero no se dio a conocer hasta la jornada de ayer, luego de que el ahora ex funcionario se lo hubiera comunicado al intendente Pablo Petrecca.