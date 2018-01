Los concejales aprobaron la adhesión al Régimen de Responsabilidad Fiscal

Ayer, en el Salón Azul de la Municipalidad, el Concejo Deliberante se reunió en sesión extraordinaria y aprobó por mayoría la adhesión al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal que impulsa la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con el objetivo de sanear las cuentas públicas.

El bloque de Unidad Ciudadana, como había anticipado, votó en contra de dicho proyecto.

Luego de aprobada la adhesión por parte de la mayoría de los concejales, el contador Ariel Díaz, secretario de economía y finanzas del municipio, sostuvo que "a través de esta ordenanza, el municipio de Junín adhiere al régimen de responsabilidad fiscal municipal. Este régimen apunta a ordenar las finanzas, números y cuentas de los municipios y de esta manera empezar a homogeneizar las cuentas de los municipios bonaerenses", remarcó.

"En el caso de Junín, podemos decir que las cuentas y finanzas del municipio están ordenadas y eso es gracias al trabajo y forma de administrar de los últimos dos años, desde que comenzó la gestión del Intendente Pablo Petrecca, de manera que, adherir a esta ley, nos parece muy importante para continuar por ese camino", resaltó el funcionario.

Díaz explicó que este régimen, "tiene 4 puntos principales y son: que el gasto corriente vaya en línea con el índice de precios al consumidor; que haya una relación entre la planta de empleados municipales con respecto a la población de todo el Partido; en tercer lugar, que el servicio de la deuda, que son los pagos que hay que atender durante el ejercicio no superen el 10 por ciento de los ingresos corrientes; y por último, esta adhesión establece que, en los últimos 6 meses del mandato de una gestión el municipio no puede contraer deuda que comprometa la gestión siguiente".

Sobre el último punto, el secretario de economía y finanzas recordó que "la gestión de Pablo Petrecca, cuando asumió, se encontró con deudas asumidas y cheques de pagos diferidos de la gestión anterior que nos han llevado todo el año 2016 a atender esos pagos, con una demora promedio de 8 meses en el pago a proveedores. Este régimen atiende a eso, a que la gestión que sale deje un municipio ordenado para la futura gestión".

Para finalizar, Díaz remarcó que "en el caso de Junín, estos son parámetros que venimos cumpliendo con creces, pero no obstante estar dentro de este régimen es un paso más en la transparencia de la gestión que lleva adelante el intendente Petrecca".

En 2019

Aprobada la iniciativa, lo cierto es que la medida comenzará a regir recién a partir de 2019, puesto que el presupuesto para este año ya fue sancionado en el recinto.

Así, el jefe comunal juninense, Pablo Petrecca, será uno de los primeros intendentes “Pro puros” en sumarse al pedido expreso de la gobernación de ser más “austeros”.

Esta medida es una exigencia que bajó la misma María Eugenia Vidal a los intendentes de todos los colores políticos, en los 135 distritos, e implica la reducción del déficit comunal y el congelamiento de la planta permanente de empleados.

De hecho, estas acciones de gobierno representan dos de los requisitos para que los municipios recibieran fondos correspondientes al Pacto Fiscal, que fue aprobado en la Legislatura bonaerense gracias al voto positivo, entre otros, del bloque de Unidad y Renovación que responde a los intendentes peronistas.

Otros proyectos

En la misma sesión, ingresó la solicitud de licencia anual del intendente Petrecca y se aprobó el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Junín, El Consejo Escolar y Propietario del Predio Santa Paula.

Dentro de las peticiones particulares, ingresó una solicitud de productores agropecuarios piden un informe respecto al manejo del agua, regulación de compuertas y niveles de cota, en particular del canal del Río Salado.

También el Proyecto de ordenanza para la adhesión a la Ley Nacional N° 27.351 (Registro de Electrodependientes por cuestiones de salud).