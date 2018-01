Fay "el municipio especuló para no ajustarse al pacto fiscal"

El concejo deliberante de Junín trató en sesión extraordinaria convocada por el ejecutivo municipal la adhesión a la ley que impulso Vidal de responsabilidad fiscal para municipios. El concejal del Frente Renovador Patricio Fay manifestó que "hubiera sido más prolijo esperar a aprobar el presupuesto y la fiscal impositiva una vez que hayamos discutido y aprobado está adhesión. Creo que el municipio especuló con los tiempos para no tener que ajustarse a las exigencias de este pacto fiscal que se conoce desde los primeros días de diciembre del año pasado".

Fay agregó que "por ejemplo el artículo 10 de esta ley, compromete a los municipios a disminuir los gravámenes de los tributos que recaigan sobre la producción para proteger a los sectores productivos , como es el caso de la red vial que paga el sector agropecuario, sin embargo hace 5 días los concejales de Cambiemos aprobaron un aumento de tasas de la red vial de 28%, por encima del promedio y 13 puntos más que la inflación que prevé el gobierno Nacional.

Por su parte la concejal Carolina Echeverría agregó que "lamentablemente cada vez se está usando más la metodología de escribania en los órganos legislativos, lo que desmotiva la discusión en profundidad de ciertos proyectos que podrían nutrir y complementar este tipo de adhesiones. Hace más de un año y medio que nuestro bloque presentó un proyecto de ordenanza para regular la transparencia de la gestión municipal, que sin embargo los concejales de cambiemos no han querido tratar nunca.

"Esta ley a la que vamos a adherir, exige publicación de información sensible en los portales web de los municipios, como lo plantea nuestro proyecto de ordenanza. Esperamos que a partir de esta adhesión los concejales del oficialismo estén dispuestos a discutir estos y otros puntos de la transparencia municipal", finalizó la concejal.