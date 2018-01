Casos de abigeato y cortes de alambrados preocupan a los ruralistas de la zona

Miembros de la Sociedad Rural de Junín, encabezada por su presidente Joaquín Elósegui, junto a los integrantes de la Comisión Directiva, la presencia del concejal Javier Belligoi y de socios que sufrieron daños importantes en sus explotaciones a causa de estos hechos, se reunieron el viernes con el Comisario Damián Méndez, titular de la Patrulla Rural de Junín.

Según un comunicado de la entidad, se manifestó al jefe policial respecto de los daños sufridos por la matanza de animales y corte de alambradas, hechos que además de los daños económicos ponen en serio riesgo la vida de quienes transitan por rutas y caminos vecinales, ya que por estos cortes se escapan animales.



Durante la reunión mantenida, los ruralistas enfatizaron que estos delitos provocan no sólo los inconvenientes y peligros ya apuntados, sino que ponen en duda la continuidad de la actividad

ganadera, al que hay que sumar el problema del personal de los establecimientos quienes ya no quieren permanecer en el campo.

En respuesta a la inquietud, el Comisario Méndez explicó que desde la Patrulla están “trabajando sobre el particular y tomarán muestras de ADN en los animales faenados, para ayudar a aclarar los casos puntuales de abigeato".