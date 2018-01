Bicentenario: Reclaman la extensión de más servicios

La fisonomía del barrio Bicentenario –delimitado por las avenidas La Plata, Alvear, Circunvalación y Libertad– está cambiando notablemente a partir de la ejecución de dos de los proyectos más importantes de la administración municipal actual: la pavimentación de la Avenida Alvear y la realización del desagüe del norte.

“Son dos obras importantísimas”, destacan los vecinos del lugar. No obstante, desde la sociedad de fomento quisieran que haya algún proyecto propio. Así lo señala el vicepresidente de la entidad, Daniel Giapor: “Son dos obras muy importantes pero que son compartidas con otros barrios, y nosotros queremos algo para Bicentenario: cordón cuneta, asfalto, lo que sea”.

En ese marco, lo más necesario es la extensión de las cloacas. También hay reclamos por la falta de mantenimiento, la escasa presencia policial y los problemas con el tránsito.

Infraestructura

Si bien todo el barrio Bicentenario está cubierto con el servicio de agua corriente, el de las cloacas presenta una situación es distinta, ya que falta que llegue la prestación al sector conocido como Petit France y otras dos manzanas en la zona de Jean Jaures y Pasaje La Cautiva, “donde la gente está trabajando e invirtiendo mucho y necesita este servicio”, señala Giapor. El vicepresidente de la entidad barrial recuerda que “el intendente prometió que en su primer mandato iba a dejar a Junín cubierto de cloacas” por lo que espera que “se cumpla y que estos dos sectores las tengan también”.

El intendente prometió que iba a dejar a Junín cubierto de cloacas así que esperamos que se cumpla y que todo nuestro barrio las tenga. Daniel Giapor. Vicepte. Sociedad de Fomento.

En referencia al estado de las calles, Giapor comenta: “La pavimentación de Alvear fue muy favorable, pero los que estamos a tres o cuatro cuadras seguimos sufriendo las dificultades para llegar a esa avenida. Las calles se arreglan pero no en tiempo forma. Deberían pasar más seguido, cada quince o 20 días, si es que el cronograma lo permite, porque sabemos que no somos el único barrio que tiene calles de tierra. Sinceramente, hay sectores en donde están muy feas”.

Mantenimiento

Otro de los problemas centrales es la falta de mantenimiento. “Hay muchos yuyos”, afirma Giapor, para luego ampliar: “Hicimos una denuncia por un terreno de la calle Jean Jaures al 1200, donde los yuyos están muy altos, esconden motos y otras cosas robadas, y ahora cuando empiece el ciclo escolar otra vez, a la mañana temprano va a estar oscuro y tenemos miedo de que alguien se esconda ahí y que pueda pasar algo grave. También hay otros sectores, como Ricardo Rojas, entre Jean Jaures y Avenida Libertad, o en el propio Petit France, donde también hay un basural a cielo abierto”.

En tanto, aseveran que el camión regador “pasa a la velocidad de un auto de carreras”, algo que debería ser modificado porque no cumple correctamente su función.

Tránsito y seguridad

Los fomentistas aseguran que, con la pavimentación, “Avenida Alvear se ha hecho una pista de carrera”. Se trata de una arteria muy transitada, ya que es salida hacia el Parque Industrial. “Sería importante que cada tanto vayan los inspectores como para hacer presencia y concientizar”, agrega Giapor.

Finalmente, en cuanto a la inseguridad, reclama que “sólo de vez en cuando se ve pasar el móvil”. Si bien no se denunciaron grandes hechos en el último tiempo, Giapor considera que “la presencia policial siempre es buena” para la prevención: “Faltaría más continuidad en los patrullajes. Nosotros no tenemos rondines, no tenemos bicipolicías, no tenemos destacamento, y nos gustaría que algunos de esos servicios llegaran hasta acá. Entiendo que estamos lejos, pero es un sector muy grande donde hay muchos vecinos y sufrimos la ola de robos como cualquier otro barrio. Últimamente no tuvimos hechos, pero en otros momentos hubo problemas serios. Antes veía más frecuencia en el paso de la policía, hoy los veo en la estación de servicio tomando mates y charlando”.